先端テックニュースまとめ読み from MITテクノロジーレビュー 第366回
ヤン・ルカンはなぜLLMを捨てたのか？／期待外れのCRISPR治療、新アプローチで打開
2026年02月02日 09時00分更新
世界最先端のテクノロジー情報をお届けするグローバルメディア「MITテクノロジーレビュー」から、ビジネスに役立つ注目のテック企業の最新動向、イノベーションにつながる最新の研究内容をピックアップして紹介します。
LLMは研究の対象ではない AI界の異端児ヤン・ルカン 新会社設立の狙いを語る
チューリング賞受賞者のヤン・ルカンがメタを退社し、パリに新会社AMIを設立した。「LLMはすでに製品であり、研究対象ではない」「学術界はLLMに取り組むべきではない」と訴える業界の異端児が、世界モデルという対案と新会社の狙いを独占インタビューで語った。
期待外れのCRISPR治療、包括的承認で普及目指す新興企業
「今世紀最大のブレークスルー」と呼ばれてきたCRISPRだが、承認された遺伝子編集薬はわずか1種類、治療を受けたのは約40人にとどまっている。米新興企業のオーロラ・セラピューティクスは「薬の99%以上は同じまま」でわずかに調整し、複数の変異に対応する治療法を開発。包括的承認で打開を目指す。
変人の妄想から始まった 「AGI（汎用人工知能）」 陰謀論との驚くべき共通点
ベン・ゲーツェルが本のタイトルに「AGI」と付けたとき、それは「変人の妄想」と見なされていた。だが、エリーザー・ユドコフスキーが破滅論を広め、ピーター・ティールがディープマインドとオープンAIに投資し、いまやAGIは時価総額5000億ドルのオープンAIを支える神話となった。定義が曖昧で論破不可能、ゴールは常に修正される——。AGIには巷の陰謀論との多くの共通点がある。
ダボスからの報告：空疎な演説と膨らむ自尊心、そして冷たいマウント
世界のリーダーやテック業界の大物たちが集うダボス会議。複数のパネルディスカッションに登壇したMITテクノロジーレビューのマット・ホーナン編集長が、現地の空気感をお伝えする。
2026年は科学の転換点に オープンAI幹部、 後発参入の狙いを語る
「2026年は科学にとって、2025年がソフトウェア・エンジニアリングにとってそうだった年になる」。オープンAIのケビン・ワイル副社長が本誌の独占インタビューで語った。同社は2025年10月に科学者支援チームを立ち上げた。目指すのは画期的新発見ではなく、「科学の加速」だという。同分野への本格参入の狙いを聞いた。
主張：「主権AI」の幻想——孤立ではなく専門化と協調が現実解
欧州組織の62%が地政学的不安に駆られて主権AIソリューションを求め、各国は2030年までに1兆3000億ドルを投資する計画だ。だが、インフラ優先戦略は限界に直面する。現実的な主権AIへの取り組みについて、世界経済フォーラムAI卓越センター長のキャシー・リーが提言する。
価格は再び上昇へ、2026年にリチウムに注目すべき理由
バッテリーの原料として注目され、一時高騰から暴落したリチウムの価格が再び上昇する兆しを見せている。リチウムに依存しないバッテリーや、鉱石以外からリチウムを得るための研究開発が、再び活性化する可能性がある。
ググるよりマシ？ 「Dr. チャッピー」は医師の代わりになるか
毎週2億3000万人がChatGPTに健康相談をしている状況を受け、オープンAIは今月、「ChatGPT Health」を発表した。医師国家試験に合格する知識を備え、現実的な質問で約85%正解し、Google検索より優れているという研究もある。医師に相談する代わりとして使えるのか？
MITテクノロジーレビューからのお知らせ
eムック最新刊「2026年に注目『気候テック企業』10社」
MITテクノロジーレビューは毎年、気候テック分野で注目すべき企業を選出し発表している。新たなクリーン・エネルギー源の創出や、食品生産・物流の再構築といった経済の主要分野における脱炭素化に取り組む企業に光を当てることが狙いだ。前回の発表以降、米国の政治状況や資金調達環境は大きく様変わりしたが、気候危機の緊迫性が薄れたわけではない。気候変動に対する最大の対策は、温室効果ガスの排出を一刻も早く削減することだ。それに向けて着実に歩を進める企業を、本特集で紹介している。
