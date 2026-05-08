「赤から麻辣鍋」販売延長！“限定でもったいない”と話題のシビ辛鍋

鍋料理チェーン「赤から」は、4月1日から期間限定で販売している「赤から麻辣鍋」の販売期間を、5月20日まで延長すると発表しました。
当初は5月10日までの予定でしたが、好評を受けて延長が決定したものです。
人気の「赤から麻辣鍋」が販売延長
現在開催中の「麻辣フェア」で販売中の「赤から麻辣鍋」は、看板商品の“旨辛”な赤から鍋に、花椒のしびれとスパイスの香りを効かせた“麻辣”の要素を掛け合わせたメニューです。
赤から特有のコク深い味わいに、近年人気を集める“麻辣”の刺激を組み合わせた、“旨辛×しびれ”の新感覚が特徴。ごまペーストのまろやかさも加わり、これまでの赤から鍋とはひと味違う、刺激的な味わいに仕上げたとしています。
具材には、赤から鍋でも定番の国産牛ホルモンや豚バラ、つくね、油揚げなどに加え、白きくらげ、蟹だんご、チンゲン菜、海老水餃子、トッポギなど、麻辣湯でもおなじみの食材をラインアップ。さまざまな食感と旨みがスープに溶け込み、最後まで楽しめる一品とうたいます。
▲赤から麻辣鍋
1人前 2189円
※注文は2人前より
※辛さは「中辛」「大辛」の2種類
【具材】
白きくらげ、蟹だんご、チンゲン菜、海老水餃子、トッポギ、マロニー、鶏セセリ（赤）、国産牛ホルモン、豚バラ、つくね、油揚げ、もっちり豆乳豆富、白菜、白ネギ、もやし
期間内にぜひ行きたい！
販売開始以降、SNSや口コミでは、
・「赤から味噌と麻辣がマッチしていて最高においしかった」
・「期間限定なのがもったいないレベル」
・「期間中にもう一度食べに行きたい」
といった声が寄せられているそうです。
反響やリピート需要を受けて、今回の販売延長が決定したとのこと。延長期間は10日間のみとなるため、気になる人は早めにチェックしてみてはいかがでしょうか。
（※文中の価格はすべて税込）
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