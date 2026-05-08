「赤から麻辣鍋」販売延長！“限定でもったいない”と話題のシビ辛鍋

鍋料理チェーン「赤から」は、4月1日から期間限定で販売している「赤から麻辣鍋」の販売期間を、5月20日まで延長すると発表しました。



当初は5月10日までの予定でしたが、好評を受けて延長が決定したものです。

人気の「赤から麻辣鍋」が販売延長

現在開催中の「麻辣フェア」で販売中の「赤から麻辣鍋」は、看板商品の“旨辛”な赤から鍋に、花椒のしびれとスパイスの香りを効かせた“麻辣”の要素を掛け合わせたメニューです。

赤から特有のコク深い味わいに、近年人気を集める“麻辣”の刺激を組み合わせた、“旨辛×しびれ”の新感覚が特徴。ごまペーストのまろやかさも加わり、これまでの赤から鍋とはひと味違う、刺激的な味わいに仕上げたとしています。



具材には、赤から鍋でも定番の国産牛ホルモンや豚バラ、つくね、油揚げなどに加え、白きくらげ、蟹だんご、チンゲン菜、海老水餃子、トッポギなど、麻辣湯でもおなじみの食材をラインアップ。さまざまな食感と旨みがスープに溶け込み、最後まで楽しめる一品とうたいます。

▲赤から麻辣鍋

1人前 2189円

※注文は2人前より

※辛さは「中辛」「大辛」の2種類



【具材】

白きくらげ、蟹だんご、チンゲン菜、海老水餃子、トッポギ、マロニー、鶏セセリ（赤）、国産牛ホルモン、豚バラ、つくね、油揚げ、もっちり豆乳豆富、白菜、白ネギ、もやし

期間内にぜひ行きたい！

販売開始以降、SNSや口コミでは、



・「赤から味噌と麻辣がマッチしていて最高においしかった」

・「期間限定なのがもったいないレベル」

・「期間中にもう一度食べに行きたい」

といった声が寄せられているそうです。



反響やリピート需要を受けて、今回の販売延長が決定したとのこと。延長期間は10日間のみとなるため、気になる人は早めにチェックしてみてはいかがでしょうか。

（※文中の価格はすべて税込）