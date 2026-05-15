厚切り「牛タン」がうまそ！ねぎ塩で楽しむ“豪快丼”が期間限定

焼肉丼チェーン「焼きたてのかるび」は5月14日より、期間限定で「牛タンフェア」を開催中します。

「牛タンフェア」がスタート

「牛タンフェア」では、柔らかく焼き上げた牛タンに、厚切りで食べ応えのある牛タンを2枚トッピングした、「“贅沢”ねぎ塩牛タン丼」と「“贅沢”鉄板ねぎ塩牛タン定食」が登場します。

▲「“贅沢”ねぎ塩牛タン丼」ごはん小：1250円、ごはん並：1290円、ごはん大：1350円

▲「“贅沢”鉄板ねぎ塩牛タン定食」1790円

▲「すだち冷麺」単品790円

「すだち冷麺とミニカルビ丼セット 」：1080円

「お好きな丼＋すだち冷麺(小)セット」：お好きな丼＋450円



キリッと冷えたスープに、爽やかなすだちとおろしを乗せた「すだち冷麺」も販売します。

牛タン好きならチェックを！

焼きたてのかるびは、店舗でスライスした切りたての新鮮なお肉を、注文ごとに強火で一気に焼きあげて提供するスタイル。



今回のフェアでは、牛タンの異なる食感が楽しめるメニューが登場します。牛タン好きにはたまりませんね！

フェアは6月上旬頃まで開催されるとのこと。チェックしておきたいです！

（※文中の価格はすべて税込）