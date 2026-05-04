富士そば、麺1.5倍のボリューム「鶏ねぎラー油つけそば」がうまそ！5月限定

名代富士そばは5月1日～31日の期間、「辛さ満喫キャンペーン」を期間限定で展開します。
今回のキャンペーンは、4月に展開した辛味メニューの反響を受けて企画されたもので、5月も引き続き「旨辛」と「ピリ辛」の2種類の辛さをテーマにした商品を展開します。
韓国出身の店長が考案したビビンバ丼と、ラー油とねぎを効かせたつけそばの2商品が登場します。
▲鶏ねぎラー油つけそば 680円
ねぎをたっぷり使用し、ラー油を加えたつけ汁で食べるつけそばです。つけ汁には蒸し鶏が入っており、タンパク質も補えるとしています。
麺は1.5倍の大盛で提供し、揚げ玉が食感のアクセントになっています。ほどよいピリ辛の味付けで、気温が上がる時期にぴったりのメニューとしています。
▲ミニビビンバ丼セット 780円
韓国出身の店長が考案したビビンバ丼とそばのセットです。ビビンバには、きつねとたぬきをトッピングしており、そば店ならではの一味違う仕上がりが特徴だとしています。
具材は多めながら、ご飯は少なめに設定されており、そばと相性抜群といいます。辛さはコチュジャンで調整できます。
そば×ビビンバの異色コンビに注目！
気温が上がってくる時期に、こうしたピリ辛系のメニューが選べるのはうれしいですね。特に「ミニビビンバ丼セット」は、つけそばとビビンバという異色の組み合わせで、普段とは少し違った楽しみ方ができそうです。
また、「鶏ねぎラー油つけそば」は、麺が大盛1.5倍とボリューム満点。しっかり食べたいとき、に試してみてはどうでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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