セブン新作、にんにく×ラードがガツン！「味噌バター風コーンラーメン」登場

セブン‐イレブンはカップ麺「セブンプレミアム 味噌バター風コーンラーメン」（213円）を、5月12日より順次発売中です。

がっつりとした味わい「セブンプレミアム 味噌バター風コーンラーメン」

セブンプレミアムのカップ麺シリーズに、新フレーバーが登場します。

「セブンプレミアム 味噌バター風コーンラーメン」は、味噌ラーメンで人気の高いフレーバーの一つである「味噌バターコーンラーメン」の味わいを再現した一杯です。

スープは、濃厚味噌とラードをベースに、にんにくと生姜をきかせた、やみつき感のある味わいです。単なる味噌味ではなく、ラードのコクとにんにく・生姜の刺激が融合することで、ガツンとした満足感を生み出しているそうです。



たっぷりのコーンと濃厚なスープの香りが食欲をそそる一品だとしています。内容量97gで405kcal。

これはハマりそう！

人気の「味噌バターコーンラーメン」を、より手軽に、よりパンチのきいた味わいで楽しんでほしいという想いから開発されたというこの商品。

味噌の濃厚さとにんにくや生姜などの絶妙なバランスで、味噌ラーメン好きの人もきっと満足できるはず。これは一度食べたらリピートしてしまいそうですね！

（※文中の価格はすべて税込）