「ナポリタン目玉焼き」100円オフ　全サイズ対象でお得

ナポリタン専門店の「スパゲッティーのパンチョ」は、5月1日より1か月間「春のナポ祭り」を全店舗にて開催中です。

お得なキャンペーン3弾がまえ「春のナポ祭り」

パンチョへの初来店するお客さんの「はじめてのパンチョ」を応援する企画です。



キャンペーンは3つ用意。一番人気の「ナポリタン」と定番トッピング「目玉焼き」を楽しんでみてほしいという思いから「ナポリタン目玉焼き」を全サイズ100円割引きで提供します。



さらに「まずは少しだけ味見してみたい」という声に応える麺量200gのミニ盛りを用意。あわせて、たくさん食べたい人向けに、麺量700gのギガ盛りも揃えます。

「春のナポ祭り」5/1～5/31 キャンペーン内容



①「ナポリタン目玉焼き」が期間中、全サイズ100円割引き

②ちょっと食べたい、お試しにもぴったり「ミニ盛り」（麺量200g）が期間中限定で登場

（値段は小サイズから100円引き）

③新登場の「ギガ盛り」「テラ盛り」が期間中お得に

麺量700gのギガ盛り（期間中はメガ盛りから+50円）、麺量800gのテラ盛り（期間中はメガ盛りから+100円）をお得に用意

（※通常、麺量600gメガ盛り以上の麺増量価格は100gごとに+150円）

初のパンチョは今だ！

昔ながらの食材と調理方法にこだわり、懐かしさを提供するナポリタン専門店のパンチョ。

「パンチョに行ってみたいけど、量が多くて食べきれないかも…」「ガッツリ飯でしょ？男性が多そうでちょっと怖いかも…」と思っている方も、挑戦しやすいサイズや価格でパンチョが楽しめるキャンペーンがスタートします！

初のパンチョはこのタイミングで決まり！一度行けば、ハマってしまうかも……！

（※文中の価格はすべて税込）