撮影会でファンの目を引く端正な顔立ちが魅力。デビューしたばかりの蓮 あおば（れん・あおば）さんが、1st DVD「凛として、艶」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：90分、価格：4620円）の発売記念イベントを3月29日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

推しのグラドルも多いという蓮さんは、グラビアを通して趣味の競馬を仕事にすることができるかもしれない……と2025年秋から事務所に所属。すぐに1st DVDをリリースする話がまとまり、11月に都内でロケが行なわれたそうである。

――どんな内容ですか？

【蓮 あおば】 「彼氏と自宅でイチャイチャ」がテーマの作品です。部屋着のままソファーでくつろいだり、寝室で一緒に過ごしたり、シャワーを浴びたりしました。オイルで全身をテカテカにして、金色のビキニでダンスするグラビア定番のシーンも撮りました。

――オススメは？

【蓮 あおば】 黄色のシャツと水色のビキニを着て、床で柔軟体操をしながら「昔、水泳をやってた」とか自分のことを話すシーンです。高校3年生まで水泳部だったし、ジャケ写にも採用されているので、ぜひ視聴してほしいです。

――ほか注目は？

【蓮 あおば】 ベッドの上で白のノースリーブシャツを脱ぐところです。赤紫色のセクシーなランジェリーを披露するのですが、男の人はこういうシチュエーションが好きなのかな……って思いました（笑）。

――推しのグラドルについても。

【蓮 あおば】 壇 蜜（だん・みつ）さんと工藤 唯（くどう・ゆい）さんです。壇 蜜さんはカレンダーのイベントに行ったことがあるほどファンです。工藤さんはグラマラスな体型が好きなので憧れています。

グラビア好きの人なら分かると思うが、対極のポジションに位置するこの2人を挙げてくるあたり、なかなかの審美眼を持っていると言えるだろう。「撮影会は月1回ペースでしたが、今春から増やしたので会いに来てほしいです」と呼びかけた。