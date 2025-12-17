遊食 ！ 東日本 第40回
世界的ワインと希少な銘酒、上田市民が本当に並ぶ店で「美味い！」が止まらない 【上田市の旅#2─グルメ編】
つなぐ旅編集部が実際に東日本の市町村を訪れて、「ワクワクする」シーンを体験レポート。今回は長野県上田市の旅の様子をお届けします！
上田市は、周囲を山々に囲まれた盆地という特殊な地形と、年間を通して雨が少ない気候に恵まれ、ワインや日本酒といった酒造りに非常に適しています。世界的な評価を受けるワイナリーと、地元に根付いた希少な酒蔵、そしてソウルフード“美味だれ（おいだれ）焼き鳥”の奥深さに迫ります。
世界に認められた「シャトー・メルシャン椀子ワイナリー」
ワイン好きなら上田に行ったら絶対訪れるべき場所、それがメルシャンが運営するワイナリー「シャトー・メルシャン椀子（まりこ）ワイナリー」です。畑の景観やワインの品質、観光体験などから覆面調査員によって評価される「ワールド ベスト ヴィンヤード 2025」で世界46位に選ばれ、６年連続ベスト100に選出されているのは日本のワイナリーで唯一だそう。
上田駅からクルマで20分ぐらいですが、せっかくなのでローカル線「しなの鉄道」に乗ることにしました。椀子ワイナリーは、上田から2駅の大屋駅で下車し、タクシーで10分ぐらいの場所にあります。
シャトー・メルシャン椀子ワイナリーは東京ドーム約6個分、約30ヘクタール弱という広大な自社畑を管理しており、本州では最大級の規模。夏が暑く、周囲の山々が壁となり台風の影響を受けにくいという上田市特有の環境と、年間降水量が全国平均の半分以下という点が、ブドウ栽培に適しているのだそうです。雨が少ないため、ブドウが小粒で凝縮感のある味わいに育つのだとか。
こちらではワイン畑やセラー見学、ワインのテイスティングが楽しめるプログラム（要予約）を複数開催しており、今回は一番コンパクトな「ディスカバリーツアー」（約100分4000円）に参加しました。
ツアー参加者は特別にワイン用のぶどうを味見できます。ワイン用のぶどうって初めて食べたのですが、甘くてびっくりしました。一般の食用ぶどうの糖度が16度程度であるのに対し、椀子ワイナリーのワイン用ぶどうは糖度が20度を超えるのだそうです。アルコール発酵には糖分が必要なんだとか。
醸造所では、品種ごとに“育て方”を変えています。ソーヴィニヨン・ブランは香りを生かすためステンレスタンクで仕上げ、シャルドネは特徴的な香りをあまり持たない品種であるため、あえて樽に入れてバニラやナッツのような香りをまとわせる。赤ワイン用のシラーは「白胡椒のようなスパイス香が世界的に評価されている」とツアーで教えてもらいました。勉強になる！
ワイン畑やセラーを見学した後は、見晴らしのいい会議室のような部屋でスライドを使った説明を受けながらテイスティングです。
待ちに待ったテイスティングだったのですが、説明に聞き入っているうちに、気づけばすっかり酔っ払ってました。覚えているのは、梅やスモモの香りがした「椀子ロゼ 2024」（3500円）がめちゃめちゃ飲みやすかったこと。個人的に買って帰りました。あと、口直しで出して頂いた「アトリエ・ド・フロマージュ」さんのチーズが美味しかった。
DATA
シャトー・メルシャン椀子ワイナリー
住所：長野県上田市長瀬146−2
HP：https://www.chateaumercian.com/winery/mariko/
アクセス：しなの鉄道大屋駅よりタクシーで約10分
