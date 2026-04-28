OpenAI、マイクロソフトとの独占契約解消　Amazon Bedrockでモデル提供開始へ

OpenAIとマイクロソフトは4月27日、両社の提携内容の改定を公表した。クラウドサービスの多角化や、マイクロソフトによるライセンス独占使用の終了など、これまでの契約と比べて全体的に簡素化されている。

両社が公表した変更点の概要は以下のとおり。

●パートナーシップ改定の概要 ■クラウドサービスについて ・マイクロソフトは引き続き、OpenAIの主要なクラウドパートナーを務める

・マイクロソフトが必要な機能をサポートできない、またはサポートしない場合を除き、OpenAI製品はまずAzure上で提供する

・OpenAIは今後、あらゆるクラウドプロバイダーを通じて顧客にすべての製品を提供できるようになる ■ライセンスについて ・マイクロソフトは、OpenAIのモデルおよび製品に関する知的財産権のライセンスを2032年まで引き続き保有する

・マイクロソフトのライセンスは今後、非独占的なものとなる ■その他 ・マイクロソフトは今後、OpenAIへの収益分配金を支払わない

・OpenAIからMicrosoftへの収益分配金の支払いは、OpenAIの技術進歩とは無関係に、同じ割合で2030年まで継続されるが、総額には上限が設けられる

・マイクロソフトは主要株主として、引き続きOpenAIの成長に直接的に関与する

本件に関連して、米アマゾンのAndy Jassy氏は4月28日、今後数週間以内に「Amazon Bedrock」でOpenAIのモデルを直接提供することを自身のXアカウントで公表している。