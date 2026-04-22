エレコム社員が選んだ最強デバイス｜“健康志向×スペパ”が新トレンドに

エレコムは、同社の従業員を対象に「実際に自分で使い、人に勧めたいと思える製品」についてのアンケート調査を実施した。エレコムグループが展開する20,000点を超える製品の中から、特に人気の高い2シリーズが同率で第1位に選ばれている。
エレコムの従業員が選んだ「使って良かった」製品ランキングでは、「健康志向」と「スペースパフォーマンス（スペパ）」がキーワードとなっている。第1位には、「EX-G」シリーズのマウスと「IST（イスト）」シリーズのトラックボールが同率で輝いた。「EX-G」シリーズは、整形外科医と共同開発し、手の形に自然にフィットする設計が人気を集めている。一方の「IST」シリーズは、ボールの操作の滑らかさにこだわり、人工ルビーとベアリングにより選べる使用感が支持を集めている。
「EX-G」シリーズは2013年の発売以来、累計出荷台数950万台を突破している。サイズ展開も豊富で、左手用や静音設計などユーザーに細やかな配慮がされている。「IST」シリーズも、2024年のデビューにもかかわらず、テレワークや海外出張において、コードレスかつ効率的にスペースを利用できる点が絶賛されている。
3位には、クリップタップと呼ばれる電源タップがランクインしている。机などに挟んで使用可能で、使用場所を選ばず多彩なシーンで活躍するアイテムだ。4位は、通勤に便利な形状と広い容量で評価された「off toco」バックパックシリーズが選ばれた。5位には、卓上での作業を円滑にする「HUGE PLUS」トラックボールがランクインしている。
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