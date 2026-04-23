1週間限定販売！「ぴよりん」がこどもの日仕様で登場

ジェイアール東海フードサービスは「こどもの日ぴよりん」（580円）を4月29から5月5日までの7日間限定で販売します。

限定発売「こどもの日ぴよりん」

毎年人気を集めるこの時期限定のぴよりんが、今年もこどもの日に合わせた姿で登場します。

「ぴよりん」とは愛知県の地元食材「名古屋コーチン」の卵を使ったプリンを、バニラの香り豊かなババロアで包み込み、粉末状にしたスポンジをまとわせ、「ひよこ」の形に飾り付けた生スイーツです。

今回はこどもの日に合わせて「こどもの日ぴよりん」として登場。名古屋コーチンの卵をたっぷり使った、濃厚でなめらかなチョコプリンををやさしい甘みのバナナババロアでふんわりと包み込んでいます。

チョコレートの兜をきりりとかぶり、胸元にはこいのぼりのオーナメントをあしらった、特別仕様です。

「こどもの日ぴよりん」

販売場所・時間

■ぴよりんshop（名古屋駅）9：00～／12：00～／15：00～／18：00～

■ぴよりんshopアトリエ店（勝川）13：00～

※ぴよりんshopでの購入は一人につき2ぴよ（個）まで

※ぴよりんshopアトリエ店では、購入の制限は設けない

食べるのもったいない……！

愛らしくも勇ましい姿の限定ぴよりんの登場です。

いつもとはちょっと違ったぴよりんを楽しんでみてはいかがでしょうか。食べるのがもったいないくらいかわいいです！

（※文中の価格はすべて税込）