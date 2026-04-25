あの「冷凍チョコバナナ」が復活！昨年、バズって売切れ続出

ファミリーマートは4月21日より、「冷凍チョコバナナ」を全国の店舗で順次販売しています。なお、沖縄県では4月28日からの販売となります。

昨年販売時、完売が続出「冷凍チョコバナナ」

「冷凍チョコバナナ」は、昨年販売時に完売店舗が続出したフローズンスイーツで、復活登場です。



原料には、形の不揃いや皮の傷などの理由で規格外となった「もったいないバナナ」を使用しています。

▲冷凍チョコバナナ 308円

規格外となった高地栽培バナナを使用した、冷凍の“チョコバナナ”。バナナは甘みが引き立つ完熟状態のものを使用し、独自開発のチョコレートコーチングを組み合わせています。

チョコは冷たい状態でも口どけがよい仕様とされており、バナナの甘みを際立たせるといいます。棒付きで食べやすさにも配慮されています。

見つけたら即ゲットしておきたい！

本商品は、ファミリーマートで展開する高地栽培バナナの規格外品に加え、ドールが取り扱う規格外バナナもあわせて活用し、廃棄削減につなげる取り組みとして登場。



昨年は売り切れが多かったこともあり、見つけたらゲットしておきたい商品となっています。

手軽に食べられるサイズ感と価格帯なので、ちょっとした間食やリラックスタイムにも合いそうです。この機会にファミマの冷凍コーナーをチェックしてみては？

※価格は税込み表記です。