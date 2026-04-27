【8日間限定】牛角「食べ放題」が約2500円～！最大2割引きのキャンペーン

牛角は5月7日～14日の期間、「母の日キャンペーン」を実施します。

今回のキャンペーンでは、食べ放題コースが平日20％オフ、休日10％オフで利用できます。対象は牛角公式アプリ会員で、クーポン提示により割引が適用されます。

例えば、「お気軽コース」を平日に利用した場合、通常3058円のところ、母の日クーポン適用で2446円となります。

いずれのコースもデザートが食べ放題となっており、コースごとに内容や品数が異なります。

バニラアイスや抹茶アイス、杏仁豆富、季節のシャーベットのほか、コーヒーゼリーやスイートポテトケーキ、炙ってドーナツアイスなどが用意されています。

▲「牛角コース」「牛タンコース」「黒毛和牛コース」のデザート例

■「母の日キャンペーン」詳細

期間：5月7日～14日

実施店舗：牛角全店

※沖縄県を除く

※牛角食べ放題専門店、牛角成城学園前を除く

内容：対象の食べ放題コースが平日20％オフ、休日10％オフ

利用方法：牛角公式アプリの「クーポン画面」をスタッフに提示

※母の日クーポンは5月7日に牛角公式アプリのクーポンページで公開予定

対象コース：

お気軽コース 通常3058円

焼肉堪能コース 通常3718円

牛角コース 通常4158円

牛タンコース 通常5478円

黒毛和牛コース 通常6578円

※小学生は半額、小学生未満は無料、65歳以上は550円引き

平日20％オフで食べ放題が狙い目

GW後にも焼肉をお得に利用できるキャンペーンがスタートします。特に、20％引きと割引率が大きくなる平日が狙い目です。

焼肉だけでなくデザートまで食べ放題なので、家族でゆっくり楽しめそう！ 気になる人は牛角公式アプリをチェックしてください。

※価格は税込み表記です。