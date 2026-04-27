セブンに抹茶スイーツ3品！人気の「雲どら」や「もこ」からも抹茶づくし

セブン‐イレブンは抹茶スイーツ3商品を4月28日より順次全国で発売します。

セブンに抹茶スイーツが登場

新茶が収穫されるシーズンに合わせ、抹茶と「ふわふわ」「もちもち」の「しあわせ食感」をかけ合わせた新作スイーツが登場します。

▲「雲どら つぶあん&抹茶ホイップ」（311円）

雲のようなふわふわ食感が特長の「雲どら」シリーズ第2弾として登場する「雲どら つぶあん&抹茶ホイップ」は、香り豊かな宇治抹茶と北海道十勝産小豆を、メレンゲで仕立てた生地で挟んでいます。

宇治抹茶の上品なほろ苦さが口いっぱいに広がり、十勝産小豆を使った甘さとすっきりした味わいが、抹茶の風味を引き立てるとしています。

▲「ぷるもちきなこわらび抹茶クリーム」（183円）

ぷるぷるもちもちとした口当たりで、抹茶ときなこのバランスが絶妙な「ぷるもちきなこわらび抹茶クリーム」は、ぷるもち食感のわらび餅に、香りの良い抹茶クリームと黒蜜ソースを包んだこだわりの3層構造です。



さらにきなこを全体にまぶして、香ばしい味わいに仕上げたといいます。

▲「お抹茶クリームもこ」（248円）

もちっとした生地が特長の人気シリーズ「もこ」から「お抹茶クリームもこ」も登場。ほろ苦く濃い味の抹茶と、ミルクのコクを感じる、まろやかな味わいに仕立てた「お抹茶クリーム」が特長です。

もこ生地は、セブン‐イレブン独自の製法でもっちり仕上げ。シュークリームとは一味違う感覚を楽しめるスイーツだとしています。

抹茶好き必見！

それぞれ特徴の異なる3つの抹茶スイーツが登場します。どれも個性的で、気になってしまいます！

抹茶好きにはたまらない！セブンで探してみたいです。

（※文中の価格はすべて税込）