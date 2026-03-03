このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第1018回

新生活、何か始めたい人へ。今からでも遅くない「ペルソナ5 ザ・ロイヤル」

2026年03月03日 18時00分更新

文● 西川誠一　編集●ASCII

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

アマゾンで「ペルソナ5 ザ・ロイヤル」をチェック
 

　こんにちは。ファミリーコンピュータと同い年、ゲームとガジェットを愛するASCII編集部のオールドルーキー、西川と申します。

　私の趣味はゲーム収集で、家に8000本以上のゲームソフトを持っています。さて、Amazonでは現在、Amazon新生活先行セールを開催しているのだとか。それでは、私も新生活に向いたゲームを紹介しないといけませんね。

　そこで紹介するのは、「ペルソナ5 ザ・ロイヤル」です。過去価格は4,050円ですが、Amazon新生活先行セールで34%オフの2,687円で購入できます。

新要素や追加シナリオを盛り込んだ“完全版”

　高校生の主人公が新しい学校へ転入するところから始まるという、新生活にぴったりな「ペルソナ」シリーズからの作品。

　1996年に「女神転生」の新シリーズとして発売されたペルソナも、今年で30周年です。多くのゲーマーから高い評価を受けている女神転生シリーズですが、私の場合、実はリアルタイムの少年時代には不気味に感じられて手を出さなかったのです。

　しかし、あらゆる年齢層を取り込む目的のペルソナの戦略（？）にまんまとはまって購入したところ、ストーリーや音楽にすっかり魅了されました。以降、ペルソナシリーズはもちろんのこと、女神転生シリーズもすべて購入する流れに。

　ペルソナ5 ザ・ロイヤルは、スタイリッシュな演出と骨太なRPGシステムで高い評価を受けた「ペルソナ5」をベースに、新要素や追加シナリオを盛り込んだ“完全版”とも言える作品です。

　舞台は東京。昼は高校生、放課後は「心の怪盗団」として暗躍する主人公たちが、大人の歪んだ欲望が具現化した「パレス」へと潜入し、改心させるために戦うというストーリー。

アマゾンで「ペルソナ5 ザ・ロイヤル」をチェック
 

シリーズ未経験者でも入りやすい

　最大の魅力は、鮮烈なビジュアルデザインと音楽、そしてテンポの良いターン制バトルが一体となった爽快感です。弱点を突いて一気に畳みかける戦闘システムはシンプルながら奥深く、シリーズ未経験者でも入りやすいはず。一方で、ペルソナ合体や育成のやり込み要素は非常に豊富で、RPG好きもしっかり満足できるボリュームを備えています。

　新キャラクターや新たな学期が追加され、物語はより重層的に描かれています。仲間たちとの交流を深める「コープ」システムも拡張され、日常パートの充実度がさらに高まりました。

　スタイリッシュでありながら、現代社会への問題提起も内包するストーリー。学生時代に戻った感覚を味わえるペルソナ5 ザ・ロイヤルは、今からでも楽しめる、万人におすすめできるタイトルといえます。

　新生活をきっかけに、あなたも怪盗団に入るのはいかがでしょう？

アマゾンで「ペルソナ5 ザ・ロイヤル」をチェック
 
Amazon新生活先行セールのページへ
 
新生活セール「ポイントアップキャンペーン」にエントリー

