牛角「焼肉酒場セット」が進化！焼肉＋飲み放題＋枝豆食べ放題が2178円

牛角は4月23日より、平日限定で提供している「焼肉酒場セット」の「選べるホルモン盛り」に新たな味付けを拡充します。

2178円で焼肉＋お酒は飲み放題＋枝豆食べ放題

「焼肉酒場セット」は、1人2178円で「定番焼肉盛り」と「選べるホルモン盛り」の計6種、200gの焼肉に加え、「2時間の飲み放題」と「枝豆食べ放題」を組み合わせた、平日限定メニューです。

今回、「選べるホルモン盛り」の味付けに、これまでの黒MIX（特製醤油ダレ＆黒煎り七味）、白MIX（塩だれ＆にんにくの香り）に加え、新たに「青唐MIX」が登場します。

▲焼肉酒場セット 青唐MIX 2178円

青唐MIXは、青唐辛子とごま油を組み合わせた味付けで、辛味と香ばしさを特徴としています。ピリッとした刺激のあとに抜ける爽やかな後味で、ホルモンの脂を軽やかに引き立てるといいます。

ホルモンの選択肢が3種類に拡大！

人気の焼肉酒場セットに「青唐MIX」が加わり、ホルモンの味付けは3種類から選べるようになりました。青唐辛子のピリ辛要素と爽やかな後味が加わることで、これからの季節にぴったりの焼肉が楽しめそう！

飲み放題とあわせて楽しめるので、気軽に焼肉とお酒を楽しみたいときに店舗に足を運んでみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。