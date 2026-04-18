苺好き注目！セブン新作「クワトロいちごエクレア」4月21日発売

セブン‐イレブンは4月21日より、「クワトロいちごエクレア」を全国の店舗で順次発売します。

▲クワトロいちごエクレア 429円

4種のいちご具材を組み合わせた春向けのスイーツです。

エクレア生地の中に、練乳を加えたいちごクリームと、粉砕した冷凍いちごを使用した濃いいちごクリームを絞り、いちごキャンディーチップをトッピング。表面にはチョココーチングといちごグレーズを施しています。

「パキっ」としたいちごグレーズ、「カリカリ」のいちごキャンディーチップ、「ザクザク」のビスケット、「ふわっ」と軽いくちどけのいちごクリームと濃厚な味わいの2種類のいちごクリームを使用し、異なる食感と味わいを楽しめるといいます。

グレーズもクリームも全部いちご！

グレーズやチップ、クリームが全部いちごという、いちご尽くしのスイーツが登場します。いちごの甘酸っぱさと異なる食感が重なる構成は、ひと口ごとに変化が感じられそう！

いちごをしっかり楽しみたいときにちょうどよい一品となっています。この季節ならではのスイーツとして、気軽に試してみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。