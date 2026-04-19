チョコ欲が止まらん…ロッテ「ガーナ」×コージーコーナー今年も来た

銀座コージーコーナーは、ロッテの「ガーナチョコレート」とコラボレーションし共同開発したスイーツ3品を、4月24日から全国の生ケーキ取扱店で販売します。

コージーコーナー×ロッテ「ガーナ」

ラインナップは3種類！

銀座コージーコーナーとロッテの「ガーナ」のコラボレーションは今年で4年目。例年同様、ガーナチョコレートを使用したスイーツを今年も展開します。

▲「＜ガーナ＞チョコレートスフレ」（734円）

ミルク感の効いたコクのある味わいの「ガーナミルク」、カカオの芳醇な香りとすっきりとした後味の「ガーナブラック」を使用したチョコレートスフレです。



スフレならではの"ふわシュワッ"と軽やかな食感とともに、「ガーナ」のおいしさを堪能できるといいます。

▲「＜ガーナ＞濃厚生チョコケーキ」（637円）

ミルク感の効いたコクのある味わいの「ガーナミルク」、カカオの芳醇な香りとすっきりとした後味の「ガーナブラック」をそれぞれ使用した2層のムースと、「ガーナブラック」を使用した生チョコを重ねています。

「ガーナ」のとろける口どけと芳醇なカカオの味わいを堪能できる、濃厚で贅沢なチョコレートケーキとうたいます。

▲「ジャンボシュークリーム（ガーナ）」（248円）

ミルク感の効いたコクのある味わいの「ガーナミルク」と、カカオの芳醇な香りとすっきりとした後味の「ガーナブラック」を使用したチョコカスタードと、「ガーナブラック」を使用したチョコホイップクリームを、歯切れと口どけのよいシュー皮に詰めています。

昨年に比べチョコ感がさらにUPしたまろやかでコク深いチョコカスタード、カカオを感じるホイップクリーム、シュー皮が一体となってとろける口どけのよさを楽しめるとしています。

どれもおいしそう〜！

ちょっとリッチなおいしいコラボが今年も登場します。自分用にはもちろん、ちょっとした手土産にも重宝しそうです。どれにしようか迷ってしまったら、全部食べるのもアリかもしれません！



なお、「＜ガーナ＞濃厚生チョコケーキ」は母の日期間は特別仕様のピックになります。

▲母の日期間（5月8日～10日）は「haha」ピックに！



母の日スイーツとしても喜んでもらえそうですね。

（※文中の価格はすべて税込）