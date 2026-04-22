ファミチキ＋コーラで100円引き！ 45周年キャンペーンがアツすぎ

ファミリーマートは4月21日～5月4日の期間、「45周年大感謝祭」の一環として、コカ・コーラ商品とホットスナックのセット購入で100円引きとなるキャンペーンを全国の店舗で実施します。

対象商品をそれぞれ1点ずつ購入するごとに、合計価格から100円が割引されます。対象となるのはコカ・コーラの3商品と、ファミチキなどのホットスナック4商品です。

■キャンペーン概要

期間：4月21日～5月4日

内容：対象のコカ・コーラ商品いずれか1本＋対象のチキンいずれか1個のセット購入で100円引き

対象商品：

・対象のコカ･コーラ商品

コカ・コーラ 500ml 183円

コカ・コーラゼロ 500ml 183円

コカ・コーラプラス 470ml 183円

・対象のホットスナック商品

ファミチキ（骨なし） 248円

ファミチキ（レッド） 258円

スパイシーチキン 210円

クリスピーチキン（プレーン） 198円

ファミチキとコーラを一緒に買うだけ！

コカ・コーラとホットスナックという定番の組み合わせがそのまま割引になるので、気軽に利用できるのがうれしいですね。

食事や間食としても取り入れやすい組み合わせなので、期間中に一度チェックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。