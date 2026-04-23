すたみな太郎「スペシャル焼肉食べ放題」骨付き肉や、イベリコ豚が登場、GWだけ！

焼肉食べ放題の「すたみな太郎」は4月25日～5月6日の期間、ゴールデンウイーク限定企画として「GWスペシャル焼肉食べ放題」を実施します。
すたみな太郎、「イベリコ豚」も食べ放題に！
「GWスペシャル焼肉食べ放題」では期間中、通常の食べ放題メニューに加え、スペインやポルトガルのイベリア半島で飼育される黒豚「イベリコ豚」を使用したメニューが登場します。
イベリコ豚は、どんぐり（ベジョータ）を食べて育つことで、脂にオレイン酸を多く含み、きめ細かな脂とコクのある味わいが特徴とされる食材で、焼くことで香ばしさとジューシーさが広がるといいます。
■GWスペシャル焼肉食べ放題 概要
対象店舗：すたみな太郎、すたみな太郎PREMIUM BUFFET、すたみな太郎NEXT、すたみな太郎PREMUM BUFFETプラス、喰喰
期間・内容：
4月25日～5月6日 イベリコ豚（ディナー限定）
4月25日～26日 イベリコ豚 豚トロ（ディナー限定）
5月3日～5日 骨付きカルビ（ディナー限定）
【4月25日～5月6日】イベリコ豚（ディナー限定）
赤身の旨みが特徴で、噛むほどに肉汁が広がるとされています。
【4月25日～26日】イベリコ豚 豚トロ（ディナー限定）
濃厚な旨みと脂の甘さが特徴とされる希少部位です。
【5月3日～5日】骨付きカルビ（ディナー限定）
骨ごとカットした焼肉メニューで、骨周りの旨みを豪快に味わえる部位です。
イベリコ豚に骨付きカルビまで！
ゴールデンウイーク限定でイベリコ豚や骨付きカルビが食べ放題に加わる、インパクトのある企画となっています。普段の食べ放題にプラスされる形なので、いつも以上に満足感のある焼肉を楽しめそう！
期間や提供日が限られているメニューもあるため、お目当てのメニューと対象期間をチェックして訪れるのがおすすめです。
※価格は税込み表記です。
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