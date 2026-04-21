USB Type-CからMini HDMIへ｜エレコムが4K出力対応ケーブルを投入

エレコムは、パソコンやタブレットの映像を容易にモバイルモニターに出力できる「USB Type-C to Mini HDMI変換ケーブル」を4月中旬に発売する。価格は2,680円。対応するデバイスに接続するだけで、特別なドライバーのインストールは不要という利便性が魅力だ。ケーブル長は約1mで、ブラックの色合いが用意される。

エレコムの新しいUSB Type-C to Mini HDMI変換ケーブルは、DisplayPort Alt Modeに対応しており、最大4K（3,840×2,160px）/60Hzの出力が可能だ。この製品は、高解像度の映像をノイズに強い状態で伝送し、外部雑音から信号を守る3重シールドケーブルを使用している。さらに、接続する機器が画面の複製・拡張に対応していれば作業エリアの拡大が可能であり、業務効率の向上に寄与する。

この変換ケーブルは、対応するスマートフォンも接続でき、ゲームや動画鑑賞の用途にも最適だ。また、IC搭載のアクティブタイプケーブルのため、プラグ部分には外部ノイズを遮断する金属シェル構造が施されている。金メッキプラグとピンを採用することにより、信号劣化を抑え、高品質の映像出力を実現している。