5000円切りで超高速スクロール対応！ エレコム「OSMOD 8」発売

エレコムは4月21日、スクロール速度を自動で切り替え、最大3台の接続先を選択できる8ボタン静音無線マウス「OSMOD 8」シリーズを発売した。直販価格は4980円。

「OSMOD 8」シリーズは、ホイールの回転速度に応じて高速スクロールと1行単位のスクロールを自動で切り替える「スマート高速スクロール」を搭載。ホイールの引っかかりなく一気に数千行をスクロールできるため、縦長のウェブページや長文ファイルもスムーズに閲覧でき、作業効率が向上する。

傾けるだけで上下左右にスクロールが可能なチルトホイールも搭載し、表計算ソフトやウェブブラウザーの閲覧性が大幅に向上する。

最大3台の機器に接続できるマルチペアリング対応で、パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿す無線2.4GHz接続（1台）と、Bluetooth接続（2台）の接続先を本体上部のスイッチで切り替え可能。底面ではなく上面に切り替えスイッチがあるのが利点で、自宅ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを頻繁に切り替え利用するユーザーにおすすめだ。

本体は利き手や持ち方を問わない左右対称の楕円形デザイン（Mサイズ）で、側面に握り心地の良いラバー素材を採用。計8つのボタンを搭載し、主要な6ボタンはクリック音が響かない静音対応。会議室やカフェ、シェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず活用できる。

カラバリはブラック、ホワイト、ブルー、ピンクの全4色。おもなスペックは以下の通り。

・ボタン数：8（ホイールボタン、チルトホイール含む）

・接続方式：USB 2.4GHz無線／Bluetooth

・対応OS：Windows、macOS、ChromeOS、iOS、iPadOS、Android

・センサー分解能：1000DPI

・電波到達距離：最長約10m（環境により異なる）

・電源：単3形電池（アルカリ、マンガン、ニッケル水素）

・電池寿命：最長約1年1ヵ月（アルカリ電池、環境により異なる）

・サイズ：約60（W）×101（D）×39（H）mm

・重量：約89g（電池含まず）

・レシーバー：約2g

・カラバリ：ブラック、ホワイト、ブルー、ピンク