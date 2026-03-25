士郎正宗デザイン「M.A.P.P.」マウス復刻　エレコムがBluetooth対応で再発売

エレコムは4月6日より、士郎正宗氏がデザインした「M.A.P.P.」復刻版マウスの予約販売を開始する。一般発売は5月1日からが予定されており、いずれもエレコムダイレクトショップで購入できる。これらの商品は限定生産で各色3,300台の販売で、価格は12,800円。

「M.A.P.P.」は、2002年に漫画家の士郎正宗氏とメカニックデザイナーのカトキハジメ氏が手掛けたデザインマウスプロジェクトの復刻版だ。当時の個性的なフォルムを大切にしつつ、Bluetooth接続を搭載し最新のオフィス仕様として再登場するという。また、士郎正宗氏がリデザインを施した部分もあるという。

新たに5ボタンを搭載した「M.A.P.P.」は、進む・戻るボタンも備えており、エレコムの専用ソフト「マウスアシスタント」を使用することでカスタマイズが可能だ。また、全ボタンが静音設計で、Bluetoothでの無線接続を採用しており、3台までのデバイスにマルチペアリングが可能という特長を持つ。さらに、約10万回使用可能な充電式リチウムイオンキャパシタが搭載されており、IR LEDセンサーが電池の持ちをサポートする。

「M.A.P.P.」のサイズは幅約67mm×奥行約106mm×高さ約38mm、重量は約78gだ。カラーバリエーションはブラック、ホワイト、ブルーの3色が用意されている。