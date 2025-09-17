このページの本文へ

エレコム「OSMOD 7」登場。横スクロール＆2台同時接続に対応した高性能マウス

2025年09月17日 09時00分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

エレコム、左右対称デザインの多機能ワイヤレスマウス「OSMOD 7」を発売

　エレコムは、9月中旬より新モデルのワイヤレスマウス「OSMOD（オスモッド）7」を順次発売する。価格は4,480円で、カラーはブラック・ブルー・ピンク・ホワイトの4色展開となる。

シンプルながら多機能な左右対称デザイン

　OSMOD 7は、シンプルな形状に多機能を搭載した左右対称デザインのワイヤレスマウス。表計算ソフトでの作業効率を高める横スクロール機能や、2台のデバイスを瞬時に切り替えられるマルチペアリング機能を搭載している。さらに静音スイッチを採用し、クリック音が気にならないため、図書館やカフェなど公共の場でも快適に使用できるという。

快適な操作性と幅広い接続方式

　本体サイズはLサイズで、ラバー素材を使用した握りやすいグリップにより、長時間の使用でも疲れにくい設計となっている。接続方式は2.4GHz無線Bluetoothの両方に対応し、最大2台まで同時接続が可能。利用環境や作業スタイルに合わせた柔軟な操作性を実現する。

環境配慮と高精度センサー

　OSMOD 7は、環境に配慮した「THINK ECOLOGY」認定製品。ペーパーレス化など持続可能な取り組みが進められている点も特徴だ。さらにBlueLEDセンサーを搭載し、木材・樹脂・ガラス・布など幅広い素材の上で正確なマウス操作を可能にしている。

