ASRockの新電源「PROシリーズ」登場｜最大1000W・90％超効率で次世代GPUにも対応

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

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　ASRockは、新しいPROシリーズのフルモジュラー電源ユニットを発表した。電源容量は1000W、850W、750Wの3種類が用意されており、公式ウェブサイトで詳細を見ることができる。

　PROシリーズの新電源ユニットは、システムパフォーマンスを引き出すための信頼性と性能を兼ね備えている。最大の特徴はフルモジュラー設計であり、組み立ての際に優れたケーブル管理を可能にする点だ。また、高品質な12V-2x6ケーブルとデュアルカラーコネクタを採用して、次世代のグラフィックスカードとの高い互換性も実現している。これにより、PC構築がよりシンプルかつ安全になり、直感的にインストールできるという。

　電源ユニットは、さまざまな特長を持つ80 PLUS GoldおよびCybenetics Goldの認証を取得しており、90%以上の電力変換効率を実現している。さらに、日本製のプレミアムメインコンデンサが採用され、耐熱性105°Cを持つことで製品の耐久性と信頼性を高めている。また、静音性に優れた135mmの流体動圧軸受ファンも搭載されており、Cybenetics LAMBDA A+やA++の静音認証も取得している。

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