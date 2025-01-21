ASRock、AMD X870E/X870/B850搭載マザーボード5製品を発表｜Wi-Fi 7・DDR5対応

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

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　シー・エフ・デー販売が代理店を務めるASRockは、AMD X870E、X870、B850チップセットを搭載した新型マザーボード5製品を4月17日に発売する。これらの製品は、ゲームに特化したChallengerシリーズで、ゲームプレイヤーに優れた性能を提供するとしている。

　X870Eチップセット搭載の「X870E Challenger WiFi」と「X870E Challenger WiFi White」は、20+2+1電源位相設計やWi-Fi 7、Bluetoothモジュールを備え、エネルギー効率にも優れる。これに対し、X870チップセットの「X870 Challenger WiFi」と「X870 Challenger WiFi White」は、16+2+1電源位相設計でコストパフォーマンスを重視している。最後に、B850チップセットを搭載した「B850M Challenger WiFi White」は、小型フォームファクターながらオーバークロックもサポートし、ホワイト基調のデザインで他の部品との親和性が高い。

　各製品は、Wi-Fi 7およびBluetooth接続をサポートし、最大高速のPCIe Gen5 x4 M.2スロットを備えている。CPUソケットは全モデルAM5で、最先端のDDR5メモリに対応しており、メモリ性能の最大化が図られている。価格はX870Eモデルが57,800円～59,800円前後、X870モデルが42,800円～43,800円前後、B850モデルが29,800円前後である。

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