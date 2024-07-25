ASRock、新型AIO水冷CPUクーラー「Challenger／Pro」発表｜価格9,980円から国内販売へ

ASRockは、AIO水冷CPUクーラーの新ラインナップ「Challengerシリーズ」と「Proシリーズ」を4月24日から日本市場で販売開始することを発表した。これらの製品は、国内正規代理店を通じて入手可能で、価格は9,980円から15,980円となる。

Challengerシリーズは、効率性を重視しつつスマートなデザインを採用。3インチのデジタルディスプレイにより、CPU温度、動作周波数、ポンプ速度をひと目で確認できる。さらに、プリインストールファンやケーブルを隠せる配線設計、組み立てを容易にする多機能チューブクリップなども特徴的だ。

一方、Proシリーズは、ARGBウォーターブロックとファンを用いることで、ビルダーに優れたデザインと性能を提供する。0dBサイレントクーリング、ユニバーサルブラケットなどの設計を通じ、様々なPCビルドに対応可能な汎用性を備えている。これにより、効率的な冷却性能と静音性はもちろん、リーズナブルな価格で高性能を誇る。

両シリーズとも、ASRockならではの高性能ポンプや、容易に組み込みが可能なクイックリリース式マウントブラケットを搭載しているため、パソコンを手軽にアップグレードしたい人にとって魅力的な選択肢となっている。