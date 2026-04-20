小柄でもバストは92cm・Hカップ。配信者として高い人気を誇る羽川つばさ（はねかわ・つばさ）さんが、1st DVD「天使の翼」（発売元：竹書房、収録時間：170分、価格：4620円）の発売記念イベントを4月11日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

いま25歳の羽川さんは、5年ほど前からライブ配信で多くのファンを魅了し、2025年3月にはフォトブック「100万人中1位の配信者が見てきた世界」を出版。新しい一面を表現したいと考え、グラビアに挑戦することを決めたそうだ。12月に沖縄で撮影された1st DVDは、恋人（＝視聴者）との南国デートがテーマとなっている。

――ロケはいかがでした？

【羽川つばさ】 初めてなので緊張しましたが、すごく新鮮なことも多く、楽しく取り組めました。特に印象深いのは、ジャケ写にもなっているビーチのシーン。撮影の直前まで曇っていたのですが、カメラが回ったら快晴に。天候に恵まれたロケになりました。

――オススメは？

【羽川つばさ】 （カルバン・クラインの）ビキニショーツを着て、バドミントンと縄跳びをするところです。上手にできない罰ゲームとして、体をくすぐられる展開になっているのですが、想像以上にくすぐったくて一番素が出ている点を推したいです。

――ほか注目は？

【羽川つばさ】 外からのきれいな光が差し込むバスルームでシャワーを浴びたり、バスタブに浸かったりするシーンです。普段の私も夜にお風呂配信をやっているのですが、自然光のなかで撮ることはなかったので、すごくドキドキしちゃいました。

――配信シーンも？

【羽川つばさ】 あります！ いつもの配信はコスプレでいろいろな衣装を着たり、水着になったりするのですが、今回の映像では水色の可愛いセーラー服を着ています。配信者としての羽川つばさの雰囲気を楽しんでいただけると思います。

今後もグラビア活動は継続する意向で、「年齢を重ねて中身は成熟するかもしれないけれど、見た目は現在（いま）が一番美しいんじゃないかと思うし、なるべく多くの仕事に挑戦していきたい」と抱負を述べた。長年の経験を活かした配信グループ「つばさふぁみりー」もプロデュース中。まずはSNSのチェックから始めよう。