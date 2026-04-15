童顔と迫力満点のIカップが魅力の小野たまり（おの・たまり）さんが、2nd DVD「たまりたまらん」（発売元：ラインコミュニケーションズ、収録時間：142分、価格：4620円）の発売記念イベントを3月20日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

グラビアに強い事務所「R・I・P」の注目株として、メディアで取り上げられる機会も増えて人気上昇中の小野さん。10月に都内で撮影された2nd DVDは教育実習生という役どころで、とある生徒（＝視聴者）との関係が描かれる。

――よくあるテーマですね。

【小野たまり】 2人きりの教室で掃除を手伝わせたり、更衣室に入ってきたところを注意したり、「絶対に内緒だからね」と服を脱いでみたり……。「たまり先生」が生徒を誘惑する物語になっています（笑）。

――オススメは？

【小野たまり】 ジャケ写にも採用されていますが、蛍光カラーの水着でボクササイズをするシーンです。「先生、最近ハマっているんだ」と元気にパンチを繰り出すのですが、途中でどんどん疲れてきて思わず吹き出してしまうほど。普段の自分が一番出ています。

――ほか注目は？

【小野たまり】 たまり先生の高校時代の回想で、セーラー服姿が楽しめるところです。その当時に好きだった先生（＝視聴者）に向かって「こっち来て」と誘ったりしています。制服はあまり着ることはないですが、童顔なので似合っていると思いました（笑）。

――むちむち感が楽しめるのは？

【小野たまり】 どのチャプターも胸やお尻のボリューム感はすごいのですが、お風呂に入るシーンと薄暗い部屋でゴールドのビキニ姿でダンスをするシーンが際立っているかなと。イメージDVDが好きな方は必見です。

このイベント開催の前日に大学を卒業したこともあって、「社会人になったので仕事に力を入れていきたいです。誌面も飾りたいし、海外ロケもやってみたいし、グラビア以外のこともチャンレンジしていきたい」と抱負を述べた。公開日は未定だが、ショートムービー「先生卒業まで待てません」にも出演する。