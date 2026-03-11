セガは3月11日、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて販売中の一部PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Nintendo Switch 2用タイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「セガ メガマーチセール」を開催中。セール期間は、2026年3月25日まで。

セガから、かつて最凶の極道と恐れられた真島吾朗が失った記憶と財宝を求め大海原を巡る『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』デラックス・エディションが70％オフ、ソニックシリーズだけでなく、人気のコラボキャラクターがレースに参戦する『ソニックレーシング クロスワールド』デジタルデラックスエディションが40％オフで登場。

また、世界的アクションパズルゲームの「ぷよぷよ™」と「テトリス®」頂上決戦が展開する『ぷよぷよ™テトリス®２』が24％オフとなっている。

アトラスから、仲間と出会いながら巨悪に挑む王道の冒険譚を描いたファンタジーシミュレーションRPG『ユニコーンオーバーロード』が50％オフでラインアップ。

ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳細は特設サイトを確認してほしい。

▼「ダウンロード版セール特設サイト」

https://www.sega.jp/special/sale/

■セールタイトルピックアップ！

●PS5／PS4『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』デラックス・エディション

セール価格：2607円（70％オフ！）

●PS5／PS4『ソニックレーシング クロスワールド』デジタルデラックスエディション

セール価格：5394円（40％オフ！）

●PS5／PS4／Switch『ぷよぷよ™テトリス®２』

セール価格：4171円（24％オフ！）

※ニンテンドーeショップでの販売は、2026年3月24日までとなります。

●PS5／PS4／Switch『ユニコーンオーバーロード』

セール価格：4389円（50％オフ！）

※ニンテンドーeショップでの販売は、2026年3月24日までとなります。

