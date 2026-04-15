エビがどーんと2尾！桜エビも！「春の大海老天丼」季節限定で豪華

天丼・天ぷら本舗 さん天は、4月16日より「桜海老と国産さよりフェア」を開催し、「春の大海老天丼」（1240円）、「桜海老のかき揚げと国産さよりの春天丼」（940円）、「桜海老のかき揚げそば・うどん」（790円）など期間限定メニューを発売します。

「春の大海老天丼」は、桜海老のかき揚げに加え、大海老天を2本使用したボリュームのある一品です。

桜海老のかき揚げは、サクサクとした食感と香ばしい風味が特徴といいます。国産さよりの天ぷらは梅肉のせと大葉巻きの2種類があり、それぞれ異なる風味を味わえます。



最後は出汁茶漬けセット（追加100円）をあわせる楽しみ方もおすすめだそう。



さより1種の「桜海老のかき揚げと国産さよりの春天丼」も揃います。それぞれ、定食や盛合せも用意。

「桜海老のかき揚げそば・うどん」は、サクサクとした桜海老のかき揚げがのった一品で、温かい出汁と合わせることで異なる食感が楽しめるとしています。



＜桜海老と国産さよりフェア商品＞

・春の大海老天丼 1240円

・春の大海老天ぷら定食 1540円

・春の大海老天ぷら盛合せ 1140円

・桜海老のかき揚げと国産さよりの春天丼 940円

・桜海老のかき揚げと国産さよりの春天ぷら定食 1240円

・桜海老のかき揚げと国産さよりの春天ぷら盛合せ 840円

・桜海老のかき揚げそば・うどん 790円

春の豪華メニュー！100円引きキャンペーンも

天丼・天ぷら本舗 さん天は関西を中心に展開する天丼チェーン。今回、桜海老のかき揚げと国産さよりという春らしさを感じられる組み合わせでの天丼が登場します。



天丼だけでなく定食やそば・うどんも用意され、気分に合わせて選べるのが魅力ですね。

なお、4月16日～22日の期間は、フェア商品の天丼または定食を注文すると、ミニ麺セットを通常より100円引きの200円で利用できるキャンペーンも実施されますよ。定食の場合は、汁物を追加10円でミニ麺に変更できますよ。

この機会に近くの店舗に足を運んでみては？

※価格は税込み表記です。