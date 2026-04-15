ファミマ、産地支援シリーズ初の「とちあいか」アイス　いちご王国・栃木と連携

ファミリーマートは4月14日より、「産地と、コンビに、」シリーズの新商品「とろける食感 ぎゅっといちご」を全国で発売中です。

「産地と、コンビに、」今年で4年目

初のとちあいかアイス

「産地と、コンビに、」シリーズは、持続可能な果実生産を支援するファミリーマートの取り組みで、今年で4年目を迎えます。

「とろける食感 ぎゅっといちご」は、同シリーズとしては初のいちごフレーバーとなり、栃木県産の品種「とちあいか」を使用したアイスバーです。



▲とろける食感 ぎゅっといちご 226円

栃木県産「とちあいか」の果汁を27％使用したアイスバーです。いちご果汁の層ととろける食感ジェラート層の2層構造で、いちご本来の濃厚な甘みが広がるといいます。

本商品では、「いちご果汁」ではなく「とちあいか果汁」と品種名を明記することで、消費者が品種を認識しやすい構成を採用しています。品種への理解を促し、産地や農業への関心につなげる狙いがあるといいます。

いちご王国栃木のいちごを贅沢に！

同シリーズでは立ち上げ当初から“いつかいちごを商品化したい”という構想があったそうです。王道フレーバーであるからこそ品質に妥協せず、産地との関係構築を重ねてきて、4年目にして納得のいくいちごに出会い、今回の発売に至ったとしています。

贅沢な果汁感が特徴ながら手に取りやすい価格で、おやつやちょっとした休憩時間にも気軽に食べられそうです。見かけたらぜひチェックしてみてください。

※価格は税込み表記です。