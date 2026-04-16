高さ30cmのハーゲンダッツパフェも！ジョナサンの初夏のスイーツフェア

ジョナサンは4月16日より、ハーゲンダッツを使用したスイーツや初夏の食事メニューの販売を開始します。販売は6月10日まで、モーニング時間帯を除く全店で展開します。

クッキー＆クリーム×紅茶ゼリーの多層スイーツが登場！

▲ハーゲンダッツとアールグレイのジョナパフェDX 1759円

ハーゲンダッツのクッキー＆クリームアイスクリームとアールグレイゼリーを組み合わせた高さ約30cmのパフェです。

サクサクパイやりんごプレザーブ、ミックスベリー、ラズベリーソース、カスタードクリーム、ホイップクリームなどを重ね、複数の食感と味わいが楽しめるといいます。アールグレイゼリーは紅茶の風味が際立つ甘さ控えめの仕上がりです。

▲ハーゲンダッツとアールグレイのジョナパフェ 1099円

クッキー＆クリームアイスクリームとアールグレイゼリーに加え、りんごやベリーを組み合わせたパフェです。

濃厚なアイスクリームと紅茶の風味、果実の酸味のバランスが特徴とされています。

その他、ハーゲンダッツのクッキー＆クリームアイスクリームを軸に、自家製プリンやパイ、バスクチーズケーキなどのスイーツと組み合わせたメニューが用意されます。

▲ハーゲンダッツと自家製プリンのジョナサンデー 879円

▲ハーゲンダッツとサクサクパイのミルフィーユ 769円

▲ハーゲンダッツ・ノセテミターノ 659円

▲ハーゲンダッツとアールグレイのミニパルフェ 549円

初夏に向けたさっぱりメニュー「稲庭うどん」も登場！

さらに4月16日から、初夏の新メニューの販売を開始します。稲庭うどんやステーキ重などをラインアップします。

今回のラインアップでは、喉ごしのよい稲庭うどんを中心に、肉メニューやデザートまで幅広い構成となっています。

▲〈秋田無限堂 稲庭うどん〉豚なんこつの葱つけ麺ととり天 桜えびのたぬきごはんセット 1759円

単品 1429円

コクのある豚なんこつのつけ麺と、喉ごしの良い稲庭うどんを組み合わせた一品です。とり天と合わせて提供します。

▲ちいさな桜えびのたぬきごはん 439円

▲〈秋田無限堂 稲庭うどん〉炙り生ハムと大葉のジェノベーゼ風サラダうどん 1209円

▲みすじステーキ重（みそ汁・惣菜・サラダつき） 1979円

さっぱり稲庭うどんセット 2199円

希少部位の“みすじ”を使用したステーキ重で、赤身と脂身のバランスが特徴とされています。

ご褒美感強めのデザート勢ぞろい！

ハーゲンダッツのクッキー＆クリームとアールグレイ紅茶のご褒美スイーツが登場します。特に高さ約30cmのパフェは見た目のインパクトもあり、写真映えも狙えそう！。

軽めのミニパルフェからしっかり系のパフェまで選べるので、その日の気分で使い分けできるのも魅力です。初夏のうどんメニューと一緒に、ご褒美感のあるデザートを楽しんでは？

※価格は税込み表記です。