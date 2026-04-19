うまそ！熟成醤油ラーメン×麻辣湯　20店舗限定、辛いもの好きな人に

丸源ラーメンは4月16日より、20店舗にて「丸源特製 麻辣湯麺(マーラータンメン)」（1023円）先行販売しています。

丸源にも麻辣湯が登場！

「丸源特製 麻辣湯麺」は、丸源の旨み広がる醤油スープをベースに、6種の香辛料を贅沢にブレンド。爽やかな辛味と胡麻油の香ばしさが絶妙にマッチし、一口食べれば食欲が止まらない仕上がりとしています。



彩り豊かな具材がたっぷりなのも特徴のひとつ。丸源基準で辛さは2辛としており、辛いもの好きの人はもちろん、「本格的な麻辣を気軽に楽しみたい」という人にもぴったりなんだとか。



先行販売は下記店舗で実施。販売は5月末頃までを予定しています。

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【北海道】アリオ札幌店

【埼玉】草加店、入間インター店、モラージュ菖蒲店、川越クレアモール店、イオンモール羽生店

【東京】西新井店、金町店、上板橋店、品川シーサイド店

【神奈川】宮前平店、武蔵新城店、Coaska Bayside Stores店

【愛知】三河安城店、豊川店、岡崎羽根店、豊橋曙店

【大阪】高槻唐崎店

【奈良】大和郡山店

【岡山】岡山高柳店

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なお、それ以外の店舗でも5月14日より販売が予定されています。

近くにあればラッキー！

流行中の麻辣湯がラーメンになって丸源にも登場します。丸源といえば「熟成醤油ラーメン 肉そば」が看板メニュー。麻辣湯麺もベースのスープは、醤油スープを使用するといのことで、丸源流の麻辣湯がどのような味わいなのか、気になるところです！

お近くに先行販売店舗がある方は、いち早くチェックしてみてはいかがでしょうか。

（※文中の価格はすべて税込）