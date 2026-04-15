大阪王将「冷やし中華」「冷やし担々麺」20円お得な餃子セットも

大阪王将は、4月22日より「五目冷やし中華」と「冷やし担々麺」を全国の店舗で展開します。

「五目冷やし中華」「冷やし担々麺」

夏季限定で、さっぱりとした醤油味の冷やし中華と、ピリ辛でシビれる味わいの担々麺の2種類が登場。20円お得な餃子セットもあわせて用意されます。

▲五目冷やし中華 890円

餃子セット 1180円

錦糸玉子、胡瓜、もやしナムル、ロースハムに加え、中華くらげを盛り付けた一品です。具材の食感や彩りに配慮し、醤油ベースの味付けで、暑い季節でも食べやすい仕上がりとされています。

▲冷やし担々麺 890円

餃子セット 1180円

担々スープにもやしナムル、肉ミンチ、胡瓜、白葱を合わせ、ピーナッツや食べるラー油、山椒をトッピングした一杯です。ラー油の風味と山椒の刺激が特徴とされています。

販売は6月30日まででで、いずれの商品も店内飲食限定です。

王道醤油か濃厚ゴマか

さっぱり系の冷やし中華と、しっかり味の担々麺という対照的な2種類が揃っているので、その日の気分で選べるラインアップとなっています。いずれも具材が多めで、最後まで飽きずに食べられそう。

暑い時期に向けて冷たい麺を探している人は、この機会に大阪王将で季節限定の一杯を試してみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。