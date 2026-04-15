セブンの「牛カルビライスバーガー」が増量でお得に！ジューシー＆ガッツリ

セブン‐イレブンは4月14日より、「ライスバーガー」シリーズを刷新し「ライスバーガー 炭火焼牛カルビ」をリニューアル。さらに、新商品「ライスバーガー チーズつくね」を順次発売しています。
販売エリアは、東北、関東、山梨県、長野県、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄県。
「炭火焼牛カルビ」がボリュームアップ！
今回のリニューアルで「ライスバーガー 炭火焼牛カルビ」は具材を増量し、価格を変更。PRtimesに配信されたリリースによると、おいしさはそのままにお得な内容へ刷新したとしています。
▲ライスバーガー 炭火焼牛カルビ 321円
炭火で香ばしく焼き上げたジューシーな牛カルビと玉ねぎをライスバンズで挟んだ商品です。ライスバンズの相性がよく、お肉を存分に味わえるボリューム感でガッツリ食べたい時にもぴったりの一品といいます、
リニューアルでは、従来のおにぎり容器からフィルム包装へ変更し、外出先でも手軽に食べやすい仕様になっています。
「チーズつくね」が新登場
また新商品「ライスバーガー チーズつくね」が登場。
▲ライスバーガー チーズつくね 289円
新たに登場したメニューで、つくねにチーズソースを組み合わせたライスバーガーです。
醤油ベースの甘辛いタレとチーズソースを合わせ、ライスバンズとともに食べ応えのある仕立てとしています。
ワンハンドでしっかり満腹
今回のリニューアルでは、ボリューム感だけではなく食べやすさもアップしています。片手で食べやすい仕様なので、忙しい日の合間にも取り入れやすそうです。
新作のチーズつくねと、リニューアルした牛カルビ、どちらも甘辛系で食欲がそそられますね。この機会に店舗で手に取ってみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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