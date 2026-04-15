セブンの「牛カルビライスバーガー」が増量でお得に！ジューシー＆ガッツリ

セブン‐イレブンは4月14日より、「ライスバーガー」シリーズを刷新し「ライスバーガー 炭火焼牛カルビ」をリニューアル。さらに、新商品「ライスバーガー チーズつくね」を順次発売しています。



販売エリアは、東北、関東、山梨県、長野県、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄県。

「炭火焼牛カルビ」がボリュームアップ！

今回のリニューアルで「ライスバーガー 炭火焼牛カルビ」は具材を増量し、価格を変更。PRtimesに配信されたリリースによると、おいしさはそのままにお得な内容へ刷新したとしています。

▲ライスバーガー 炭火焼牛カルビ 321円

炭火で香ばしく焼き上げたジューシーな牛カルビと玉ねぎをライスバンズで挟んだ商品です。ライスバンズの相性がよく、お肉を存分に味わえるボリューム感でガッツリ食べたい時にもぴったりの一品といいます、



リニューアルでは、従来のおにぎり容器からフィルム包装へ変更し、外出先でも手軽に食べやすい仕様になっています。

「チーズつくね」が新登場

また新商品「ライスバーガー チーズつくね」が登場。

▲ライスバーガー チーズつくね 289円

新たに登場したメニューで、つくねにチーズソースを組み合わせたライスバーガーです。

醤油ベースの甘辛いタレとチーズソースを合わせ、ライスバンズとともに食べ応えのある仕立てとしています。

ワンハンドでしっかり満腹

今回のリニューアルでは、ボリューム感だけではなく食べやすさもアップしています。片手で食べやすい仕様なので、忙しい日の合間にも取り入れやすそうです。

新作のチーズつくねと、リニューアルした牛カルビ、どちらも甘辛系で食欲がそそられますね。この機会に店舗で手に取ってみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。