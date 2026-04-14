ライスが無料で食べ放題！「家系ラーメン＋メシ」の太っ腹キャンペーン、期間延長

家系ラーメンを提供する「壱角家」は、4月13日まで開催していた「壱角家 無限ライス 物価高騰応援フェア」を、5月6日まで延長すると発表しました（一部店舗を除く）。



本フェアでは、店内利用で麺類を注文した人に限り、ライス食べ放題を無料で提供。さらに、家系ラーメンを注文した場合は、海苔2枚を追加で提供するものと。



同キャンペーンは、ラーメンとライスを組み合わせた「家系めし」を広めたい思いから3月中旬に20店舗限定でスタート。好評を受けて3月下旬には103店舗に拡大しました。当初は3月31日までの予定でしたが、4月13日まで延長され、さらに今回、5月6日までの延長が決定しました。



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■無限ライス 物価高騰応援フェア 概要

・期間：4月14日～5月6日

・キャンペーン概要：

麺類を注文した人を対象に、ライス食べ放題を無料で提供

家系ラーメンを注文した人には、海苔2枚を追加

※店内飲食が対象



・対象店舗：以下の未実施店舗以外の全ての店舗



（未実施店舗）

壱角家 アリオ西新井店、アリオ柏店、イオンモール八千代緑が丘店、イトーヨーカドーららぽーと横浜店、ステラタウンイトーヨーカドー大宮宮原店、プレナ幕張店、イトーヨーカドー幕張店、神宮球場店、成田空港店、春日部店、裾野店、駒込店、浦安店、弘前店、伊豆修善寺店、東神奈川店、東久留米店、下北沢店、葛西店、流山店、京急鶴見店、宇多津店、松戸店、藤岡店、瀬谷店、小山雨ヶ谷店、学芸大学店

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なお、本キャンペーンは店内での食事が対象で、未実施店舗も一部あります。また、品切れやラストオーダー間際の注文では提供できない場合があります。

ライスが無料で食べ放題

ご飯太っ腹キャンペーンが5月まで継続！

ラーメンとご飯の組み合わせをしっかり楽しみたい人にとっては、ご飯が無料で好きなだけ食べられてうれしいですね。ラーメンのスープがしみた海苔でご飯を巻いて食べる「家系めし」も存分に体験できそう！

こちらの企画は5月6日までの期間限定。気になる人はこの機会に足を運んでみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。