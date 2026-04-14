「森永ホットケーキまん」が塩キャラメル味で復活！ ファミマ✕森永コラボ

ファミリーマートは4月14日から、森永製菓とのコラボスイーツを販売する「森永コラボ」キャンペーンを開始します。

「ホットケーキまん」「生エンゼルパイ」など8種が登場

今回のキャンペーンでは、「森永ミルクキャラメル」や「エンゼルパイ」、「小枝」など、森永製菓のロングセラー商品の味わいをもとに、スイーツや中華まんとして全8種類を展開します。いずれも数量限定商品です。

▲森永製菓監修ホットケーキまん（塩キャラメル） 185円

「森永ホットケーキ」をイメージした中華まんです。ふんわりとした生地の中に森永キャラメルソースとロレーヌ岩塩を使用した塩キャラメルフィリングを入れています。

▲生エンゼルパイ 298円

「エンゼルパイ」をイメージしたチルドデザートです。ホイップとマシュマロを花のような形のビスケットでサンドし、チョコでコーティングしています。

▲小枝クレープ 298円

「小枝」をイメージしたクレープです。もちもちとした生地にチョコクリームやクランチを重ね、「小枝」をイメージしたチョコ掛けアーモンドパフをトッピングしています。

▲窯出しとろける森永ミルクキャラメルプリン 230円

「森永ミルクキャラメル」の味わいをイメージしたプリンです。キャラメル風味のプリンにキャラメルソースを重ね、とろける食感に仕上げています。

▲森永ミルクキャラメルマドレーヌ 178円

▲森永ミルクココアタルト 180円

▲エンゼルパイバニラ 118円

▲キョロちゃんのカリカリピーナッツ 149円

あの定番お菓子が新たな姿に進化!?

見慣れたお菓子が、ファミリーマートならではの形で登場しているのが印象的で、どれから試すか迷いそうです。

特に中華まんコーナーで展開する「森永製菓監修ホットケーキまん（塩キャラメル）」は、懐かしくも新鮮な味わいを体験できそう。

いずれも数量限定なので、この機会に店舗でチェックしてください。

※価格は税込み表記です。