「森永ホットケーキまん」が塩キャラメル味で復活！ ファミマ✕森永コラボ

ファミリーマートは4月14日から、森永製菓とのコラボスイーツを販売する「森永コラボ」キャンペーンを開始します。
「ホットケーキまん」「生エンゼルパイ」など8種が登場
今回のキャンペーンでは、「森永ミルクキャラメル」や「エンゼルパイ」、「小枝」など、森永製菓のロングセラー商品の味わいをもとに、スイーツや中華まんとして全8種類を展開します。いずれも数量限定商品です。
▲森永製菓監修ホットケーキまん（塩キャラメル） 185円
「森永ホットケーキ」をイメージした中華まんです。ふんわりとした生地の中に森永キャラメルソースとロレーヌ岩塩を使用した塩キャラメルフィリングを入れています。
▲生エンゼルパイ 298円
「エンゼルパイ」をイメージしたチルドデザートです。ホイップとマシュマロを花のような形のビスケットでサンドし、チョコでコーティングしています。
▲小枝クレープ 298円
「小枝」をイメージしたクレープです。もちもちとした生地にチョコクリームやクランチを重ね、「小枝」をイメージしたチョコ掛けアーモンドパフをトッピングしています。
▲窯出しとろける森永ミルクキャラメルプリン 230円
「森永ミルクキャラメル」の味わいをイメージしたプリンです。キャラメル風味のプリンにキャラメルソースを重ね、とろける食感に仕上げています。
▲森永ミルクキャラメルマドレーヌ 178円
▲森永ミルクココアタルト 180円
▲エンゼルパイバニラ 118円
▲キョロちゃんのカリカリピーナッツ 149円
あの定番お菓子が新たな姿に進化!?
見慣れたお菓子が、ファミリーマートならではの形で登場しているのが印象的で、どれから試すか迷いそうです。
特に中華まんコーナーで展開する「森永製菓監修ホットケーキまん（塩キャラメル）」は、懐かしくも新鮮な味わいを体験できそう。
いずれも数量限定なので、この機会に店舗でチェックしてください。
※価格は税込み表記です。
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