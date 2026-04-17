アイス1万個無料配布「アイスクリームフェスタ2026」8都市で開催

日本アイスクリーム協会は、5月8日に全国8都市（東京・神戸・名古屋・福岡・札幌・広島・仙台・金沢）で「アイスクリームフェスタ2026」を開催し、アイスクリームの無料サンプリングを各会場で実施します。

5月8日限定、全国8都市で一斉に

「アイスクリームフェスタ」を開催

「アイスクリームフェスタ」は、5月9日の「アイスクリームの日」を記念したイベントで、今年は前日の8日開催します。「アイスクリームのおいしさや楽しさを伝える」ことを目的としており、当日は各会場で、メーカー各社のアイスクリームを全国で合計1万個無料配布予定。サンプリングはなくなり次第終了です。



参加企業は開催会場によって異なり、例えば東京会場では、赤城乳業・井村屋・江崎グリコ・オハヨー乳業・丸永製菓・クラシエフーズ販売・ハーゲンダッツジャパン・明治・森永製菓・森永乳業・ロッテ・フタバ食品・協同乳業などが名を連ねています(メーカー名順不同)。



■東京会場

日時：5月8日 13時～ ※なくなり次第終了

会場：サンシャインシティ 噴水広場（豊島区東池袋3-1-1）

■神戸会場

日時：5月8日 13時～ ※なくなり次第終了

会場：神戸ハーバーランドセンタービル スペースシアター（神戸市中央区東川崎町1-3-3）

■名古屋会場

日時：5月8日 13時～ ※なくなり次第終了

会場：グローバルゲート アトリウム・オープンエアプラザ（名古屋市中村区平池町4-60-12）

■福岡会場

日時：5月8日 13時～ ※なくなり次第終了

会場：福岡三越 ライオン広場（福岡市中央区天神2-1-1）

■札幌会場

日時：5月8日 14時～17時 ※参加には事前QR登録が必要

会場：札幌駅前通地下歩行空間 北3条交差点広場

■広島会場

日時：5月8日 13時～ ※なくなり次第終了

会場：広島駅南口地下広場（広島市南区松原町9-1）

■仙台会場

日時：5月8日 13時～ ※なくなり次第終了

会場：JR仙台イーストゲートビル 1F ダテリウム（仙台市宮城野区榴岡1-1-1）

■金沢会場

日時：5月8日 14時～ ※なくなり次第終了

会場：金沢エムザ前（金沢市武蔵町15-1）

アイスクリームの日を祝して！

「アイスクリームの日」は1964年に制定された記念日で、当時は施設や病院への寄贈やホテルイベントが開かれたことが始まりとされています。現在も各地で寄贈やプレゼント企画などを通じて、アイスクリームの普及活動が続けられているんだそう。意外と歴史が長いことにびっくり！



そんなアイスクリームの日を記念して、無料でアイスクリームがもらえるイベントが、8都市で開催されます。いずれの会場でも、アイスがなくなり次第終了なので、気になる人は早めに会場に足を運んだほうが良さそうです。

※価格は税込み表記です。