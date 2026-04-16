資さんうどん399円「資たま丼」など発売！お手頃価格が充実

資さんうどんは、4月16日より「資たま丼」「かけおにセット（朝限定）」を399円～発売します（店舗よって価格が異なる）。

「資たま丼」など399円～提供

▲資たま丼

九州・山口エリア 399円

上記以外のエリア 438円

資さんこだわりの丼出汁に玉ねぎと天かすを加え、玉子でとじた一品です。玉子のとろみと玉ねぎの甘味、出汁を含んだ天かすの組み合わせが特徴とされています。



▲かけおにセット（かけうどん＋白おにぎり）

九州・山口エリア 399円

上記以外のエリア 438円

かけうどんと白おにぎりを組み合わせたセットで、5時～10時の朝定食の時間帯限定で提供されます（朝定食を実施していない店舗では取り扱いがない（。



かけうどんも399円で発売中

今回の新商品投入により、399円で楽しめるメニューは既存の「かけうどん」含めて3種類となりました。

▲かけうどん（販売中）

九州・山口エリア 399円

※他エリアでは価格が異なる

資さんうどんの定番商品で、出汁と麺のシンプルな組み合わせを楽しめるという一杯です。無料の天かすやとろろ昆布で味の変化をつけることも可能です。

お手頃価格の商品が充実

399円で丼やセットまで選べるお得なセットが、さらにラインアップを拡充。特に朝限定の「かけおにセット」は、軽く食べたい時にも使いやすい内容ですね。



エリアにより価格差は異なりますが、それでも手ごろな価格帯です。この機会に近くの店舗で試してみては？

※価格は税込み表記です。