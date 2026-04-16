このページの本文へ

アスパラ×のり弁で春全開！「豚巻きフライ」がおいしそ

2026年04月16日 16時05分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

緑色がいいアクセントになっています

　キッチンオリジン、オリジン弁当では4月15日より「アスパラ豚巻きフライのり弁当」（712円）を販売します。

オリジン新作は
「アスパラ豚巻きフライのり弁当」

　オリジンに、春の訪れを感じる新商品が登場します。

▲アスパラ豚巻きフライのり弁当　712円

　アスパラガスを豚バラ肉で巻きあげてカラっと揚げた、サクサク食感を楽しむ「アスパラ豚巻きフライ」が主役。フライは、生パン粉を使用することで、軽やかでふわっとした食感に仕上げたとしています。

　ごはんは相性のよい、のりおかかご飯で提供されます。「とんかつソース」が別添えです。

▲アスパラ豚巻きフライ生姜焼き弁当　1078円

　また、生姜焼きとセットになったボリューム満点の「アスパラ豚巻きフライ生姜焼き弁当」も同時に販売されます。

春を堪能できそう！

　今の季節ならではの食材が楽しめるお弁当の登場です。生姜焼きとセットのボリューミーなお弁当も魅力的！

　春の行楽やピクニックなどにもぴったりですね。

　販売は在庫が無くなり次第終了とのことなので、早めにチェックをオススメします。

※文中の価格はすべて税込
※小数点以下の端数の処理の関係で実売価格が異なる可能性があります

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧