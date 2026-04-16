アスパラ×のり弁で春全開！「豚巻きフライ」がおいしそ

キッチンオリジン、オリジン弁当では4月15日より「アスパラ豚巻きフライのり弁当」（712円）を販売します。

オリジン新作は

「アスパラ豚巻きフライのり弁当」

オリジンに、春の訪れを感じる新商品が登場します。

▲アスパラ豚巻きフライのり弁当 712円



アスパラガスを豚バラ肉で巻きあげてカラっと揚げた、サクサク食感を楽しむ「アスパラ豚巻きフライ」が主役。フライは、生パン粉を使用することで、軽やかでふわっとした食感に仕上げたとしています。



ごはんは相性のよい、のりおかかご飯で提供されます。「とんかつソース」が別添えです。

▲アスパラ豚巻きフライ生姜焼き弁当 1078円



また、生姜焼きとセットになったボリューム満点の「アスパラ豚巻きフライ生姜焼き弁当」も同時に販売されます。

春を堪能できそう！

今の季節ならではの食材が楽しめるお弁当の登場です。生姜焼きとセットのボリューミーなお弁当も魅力的！



春の行楽やピクニックなどにもぴったりですね。



販売は在庫が無くなり次第終了とのことなので、早めにチェックをオススメします。

※文中の価格はすべて税込

※小数点以下の端数の処理の関係で実売価格が異なる可能性があります