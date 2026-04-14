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じゅうじゅうカルビで平日ディナー限定

焼肉「時間無制限」食べ放題！牛タンコースなど対象、4月22日まで

2026年04月14日 17時35分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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　じゅうじゅうカルビは4月13日～22日の期間「春の感謝祭」の一環として、平日ディナータイムの食べ放題を通常180分のところ「時間無制限」にて提供します。

平日限定、焼肉食べ放題時間無制限に

　「じゅうじゅうカルビ」はオーダーバイキング形式の焼肉食べ放題店。

　今回のキャンペーンでは、大感激コース、じゅうカルコース、牛タンプレミアムコースを対象に、平日ディナータイムの食べ放題を「時間無制限」で楽しめます。対象時間は各日16時以降です。

　キャンペーンは全店で実施されますが、店舗ごとに営業時間が異なる場合があります。実施期間は変更となる可能性があります。

■平日ディナータイム 食べ放題時間無制限　概要
内容：平日ディナータイムで、通常180分の食べ放題コースを時間無制限に
実施期間：4月13日～22日　※平日16時以降
対象コース：
　大感激コース　3828円　120品目以上が食べ放題
　じゅうカルコース　4378円　140品目以上が食べ放題
　牛タンプレミアムコース　5368円　牛タンを含む全品食べ放題
対象店舗：じゅうじゅうカルビ全店

平日夜にゆっくり焼肉を楽しめる

　焼肉食べ放題の時間の制限がないとなると、慌てる必要がなく、ゆっくり食べたい人や、いろいろなメニューを試したい人にとっては魅力的ですね！

　平日限定という条件はありますが、ゆったり過ごせるのがうれしいですね。この機会に足を運んでみては？

※価格は税込み表記です。

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