焼肉「時間無制限」食べ放題！牛タンコースなど対象、4月22日まで

じゅうじゅうカルビは4月13日～22日の期間「春の感謝祭」の一環として、平日ディナータイムの食べ放題を通常180分のところ「時間無制限」にて提供します。

平日限定、焼肉食べ放題時間無制限に

「じゅうじゅうカルビ」はオーダーバイキング形式の焼肉食べ放題店。



今回のキャンペーンでは、大感激コース、じゅうカルコース、牛タンプレミアムコースを対象に、平日ディナータイムの食べ放題を「時間無制限」で楽しめます。対象時間は各日16時以降です。

キャンペーンは全店で実施されますが、店舗ごとに営業時間が異なる場合があります。実施期間は変更となる可能性があります。

■平日ディナータイム 食べ放題時間無制限 概要

内容：平日ディナータイムで、通常180分の食べ放題コースを時間無制限に

実施期間：4月13日～22日 ※平日16時以降

対象コース：

大感激コース 3828円 120品目以上が食べ放題

じゅうカルコース 4378円 140品目以上が食べ放題

牛タンプレミアムコース 5368円 牛タンを含む全品食べ放題

対象店舗：じゅうじゅうカルビ全店

平日夜にゆっくり焼肉を楽しめる

焼肉食べ放題の時間の制限がないとなると、慌てる必要がなく、ゆっくり食べたい人や、いろいろなメニューを試したい人にとっては魅力的ですね！

平日限定という条件はありますが、ゆったり過ごせるのがうれしいですね。この機会に足を運んでみては？

※価格は税込み表記です。