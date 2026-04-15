もつ鍋風「どん兵衛」登場！にんにく×唐辛子でヤミツキ

日清食品は「日清のどん兵衛 博多もつ鍋〆風うどん」「日清のどん兵衛 琉球そば」を4月27日に全国で発売します。価格はいずれも267円。

博多もつ鍋〆風うどん、琉球そばが登場

和風カップ麺ブランドの「日清のどん兵衛」より、人気観光地の名物グルメをアレンジした2商品が登場。“旅どん兵衛”シリーズとして、新商品の「博多もつ鍋〆風うどん」を新発売し、復活商品の「琉球そば」を投入します。

「日清のどん兵衛 博多もつ鍋〆風うどん」は、あごだしをブレンドした醤油をベースに、にんにくと牛の脂を加えた風味豊かなつゆを特長としています。もつ鍋の〆に楽しむうどんをイメージし、赤唐辛子から染み出すピリッとした辛みが広がる濃厚な一杯に仕上げたといいます。



具材にはニラ、キャベツ、赤唐辛子、ごまを使用しています。

「日清のどん兵衛 琉球そば」は、2022年より毎年登場している商品で今年も復活となります。



鰹と豚の合わせだしをきかせた、あっさりとしながらも"コクうま"なつゆが特長。別添の紅しょうがが風味と食感のアクセントとなり、最後まで飽きることなく食べ進められるとしています。



具材には、チャーシュー風の大豆たん白加工品、たまご、かまぼこ、ネギを使用しています。

「博多もつ鍋〆風うどん」はビールにも合いそう

どちらもお湯かけ5分で調理できる簡単カップ麺。お家にいながらも旅気分が楽しめそうです。



新登場の「日清のどん兵衛 博多もつ鍋〆風うどん」は、"うま辛やみつき"でビールのお供や〆にもなりそう！

（※文中の価格はすべて税込）