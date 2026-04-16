松屋 120g厚切り「豚ロース定食」登場　880円で食べ応えしっかり

牛めしの松屋は、4月21日10時より「豚ロースグリル定食」「ネギ塩丼」を発売します。
120gの厚切り肉が主役！「豚ロースグリル定食」
厚みを強化した豚ロースを使用した期間限定メニューです。鉄板で焼き上げた120gの厚切り肉を主軸に、食べ応えを重視した内容となっています。
いずれのメニューも持ち帰りに対応しますが、持ち帰りの場合はみそ汁が別料金となります。
▲豚ロースグリル定食 880円、ダブル 1370円
鉄板で焼き上げた120gの厚切り豚ロースは、程よい弾力があり、食べ応えのある仕上がりとしています。
卓上の焼肉のたれと組み合わせることで、肉の旨みとたれの味わいが広がるといいます。
▲ネギ塩丼 小盛 700円、並盛 730円、大盛 1130円
あわせて提供するネギ塩丼も、使用する豚肉の厚みを強化しています。既存メニューをベースにしながら、肉のボリューム感を高めています。
食べ応え間違いなし
厚切りの豚ロースを鉄板で焼き上げた定食は、リリース写真の見た目にもインパクトとボリューム感が伝わってきます。880円という価格も、松屋の定食の中では買いやすい設定でコスパ感あります。
がっつり食べたい気分の日に、試してみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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