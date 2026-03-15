パソコンショップSEVENの「ZEFT R67C」は、サイズ195（W）×290（D）×424.5（H）mmの小型デスクトップPCでありながら、3連ファンのビデオカードも入る有用なゲーミングモデルだ。そのハードウェア的な魅力は前回のレビューで紹介した次第だ。年々大型化する傾向にあるビデオカードだが、このサイズで扱えるところに魅力を感じる人は少なくないだろう。

一方で、現在はPCパーツの価格が高騰しているご時世である。ZEFT R67Cは標準構成よりも3万800円も安いOSなしモデルも選べるとあって、前々回はゲーミングに特化したLinuxディストリビューション「Bazzite」の導入をご紹介した。しかしながら、本来はWindows 11採用モデルが標準構成である。

そこで今回は、OSの違いでどの程度ゲーミング性能が変わってくるのか、ベンチマークでご覧いただきたい。

ZEFT R67Cの主なスペック CPU AMD「Ryzen 7 7700」（8コア/16スレッド、最大5.3GHz） CPU

クーラー CPU付属空冷クーラー マザー

ボード ASRock「B850M-X WiFi R2.0」（AMD B850、Micro-ATX） メモリー 16GB（16GB×1）、DDR5-5600 ストレージ 1TB M.2 SSD、PCIe 4.0 ビデオ

カード GeForce RTX 5060 Ti、8GB GDDR7 通信規格 有線LAN（2.5GbE）、無線LAN（Wi-Fi 6E）、Bluetooth 5.2 PC

ケース DeepCool「CH160 PLUS」（Micro-ATX、ミニタワー） 電源

ユニット 650W、80 PLUS BRONZE OS Windows 11 Home サイズ 195（W）×290（D）×424.5（H）mm 直販価格 31万6580円

まずはBazziteで検証

今回はあくまで「ZEFT R67C＋Bazziteでここまで動いた」というスタンスで検証した。Windows用のゲームをLinux（Bazzite）で動かすと、WindowsのAPIをLinuxのAPIに翻訳してから実行するため、ある程度のパフォーマンスは犠牲になる。つまり、あくまでZEFT R67Cを安く使うためにBazziteで運用したら……という観点での話である。

Marvel Rivals

まずは「Marvel Rivals」を試してみよう。画質は「高」、DLSSは「クオリティー」、マルチフレーム生成は「4x」、解像度はフルHD（1920×1080ドット）に設定。ゲーム内蔵ベンチマークを実行した際のフレームレートは以下の通りだ。

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ARC Raiders

続いては「ARC Raiders」。画質は「高」、RTGIは「高」、DLSSは「クオリティー」、解像度はフルHDに設定。フレーム生成は設定可能だが、負荷の軽いゲームなので本稿では「あえて」オフで挑んでいる。このゲームはベンチマークモードがないため、普通にマルチプレイにおけるフレームレートをチェックした。



なお、ARC RaidersはLinuxゲーミングが苦手とするアンチチート機能（EAC）が使われているが、このゲームに関してはBazziteでも動作する点がうれしい。