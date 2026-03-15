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ZEFT R67Cをレビュー

Ryzen 7＆RTX 5060 Ti搭載ゲーミングPC、BazziteとWindows 11で性能はどのぐらい違う？

2026年03月15日 10時00分更新

文● 加藤勝明（KTU）　編集●ジサトライッペイ／ASCII

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ZEFT R67C

パソコンショップSEVENの小型ゲーミングPC「ZEFT R67C」

　パソコンショップSEVENの「ZEFT R67C」は、サイズ195（W）×290（D）×424.5（H）mmの小型デスクトップPCでありながら、3連ファンのビデオカードも入る有用なゲーミングモデルだ。そのハードウェア的な魅力は前回のレビューで紹介した次第だ。年々大型化する傾向にあるビデオカードだが、このサイズで扱えるところに魅力を感じる人は少なくないだろう。

　一方で、現在はPCパーツの価格が高騰しているご時世である。ZEFT R67Cは標準構成よりも3万800円も安いOSなしモデルも選べるとあって、前々回はゲーミングに特化したLinuxディストリビューション「Bazzite」の導入をご紹介した。しかしながら、本来はWindows 11採用モデルが標準構成である。

　そこで今回は、OSの違いでどの程度ゲーミング性能が変わってくるのか、ベンチマークでご覧いただきたい。

ZEFT R67Cの主なスペック
CPU AMD「Ryzen 7 7700」（8コア/16スレッド、最大5.3GHz）
CPU
クーラー		 CPU付属空冷クーラー
マザー
ボード		 ASRock「B850M-X WiFi R2.0」（AMD B850、Micro-ATX）
メモリー 16GB（16GB×1）、DDR5-5600
ストレージ 1TB M.2 SSD、PCIe 4.0
ビデオ
カード		 GeForce RTX 5060 Ti、8GB GDDR7
通信規格 有線LAN（2.5GbE）、無線LAN（Wi-Fi 6E）、Bluetooth 5.2
PC
ケース		 DeepCool「CH160 PLUS」（Micro-ATX、ミニタワー）
電源
ユニット		 650W、80 PLUS BRONZE
OS Windows 11 Home
サイズ 195（W）×290（D）×424.5（H）mm
直販価格 31万6580円

まずはBazziteで検証

　今回はあくまで「ZEFT R67C＋Bazziteでここまで動いた」というスタンスで検証した。Windows用のゲームをLinux（Bazzite）で動かすと、WindowsのAPIをLinuxのAPIに翻訳してから実行するため、ある程度のパフォーマンスは犠牲になる。つまり、あくまでZEFT R67Cを安く使うためにBazziteで運用したら……という観点での話である。

Marvel Rivals

　まずは「Marvel Rivals」を試してみよう。画質は「高」、DLSSは「クオリティー」、マルチフレーム生成は「4x」、解像度はフルHD（1920×1080ドット）に設定。ゲーム内蔵ベンチマークを実行した際のフレームレートは以下の通りだ。

ZEFT R67C

DLSSマルチフレーム生成はゲーム側で設定可能な設計になっているなら、Bazzite上でも問題なく設定できる。「NVIDIA App」を使ってDLSSオーバーライドでマルチフレーム生成を有効化するゲームでは、通常のフレーム生成（つまり、「2x」）が限界だ

ZEFT R67C

Marvel Rivals：Bazzite環境におけるフルHD時のベンチマーク結果。平均は225fps、最低フレームレート（下位1パーセンタイル点）は91fpsなので、まあ普通に遊べるといった感じだ

©2025 MARVEL

©1997-2025 NetEase,Inc. All Rights Reserved

ARC Raiders

　続いては「ARC Raiders」。画質は「高」、RTGIは「高」、DLSSは「クオリティー」、解像度はフルHDに設定。フレーム生成は設定可能だが、負荷の軽いゲームなので本稿では「あえて」オフで挑んでいる。このゲームはベンチマークモードがないため、普通にマルチプレイにおけるフレームレートをチェックした。

　なお、ARC RaidersはLinuxゲーミングが苦手とするアンチチート機能（EAC）が使われているが、このゲームに関してはBazziteでも動作する点がうれしい。

ZEFT R67C

ARC Raiders：Bazzite環境におけるフルHD時の様子。このシーンではフレーム生成なしで70fps前後といった感じである。フレーム生成を有効化すれば、もっとフレームレートを伸ばせるだろう

©2025 Embark Studios AB. ARC RAIDERS and EMBARK trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Embark Studios AB. NEXON trademark and logo are trademarks or registered trademarks of NXC Corporation.

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