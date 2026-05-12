RTX 5080／5070 Ti搭載ゲーミングPCが特価、送料無料で販売

セブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENを運営するBTOパソコンメーカーとして、5月13日に「2026/5/13 24時間限定セール」を開催する。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大72,000円オフで提供されるという。

セールの目玉商品には、「ZEFT R61XC」が含まれる。これは、AMD Ryzen 9 9950X3DプロセッサとGeForce RTX 5080グラフィックボードを搭載し、32GB DDR5メモリと1000GB SSDのストレージを備えている。通常価格715,800円（税抜）が72,000円オフされ、特価643,800円（税抜）での提供となる。



また、「ZEFT Z56BG」も魅力的な選択肢で、intel Core Ultra7-265KFプロセッサとGeForce RTX 5070 Tiを搭載。こちらは通常価格494,800円（税抜）から48,000円オフの特価446,800円（税抜）で購入できる。

さらに、価格を抑えた「ZEFT R69AD」も注目だ。AMD Ryzen 7 9800X3DプロセッサにGeForce RTX 5060グラフィックボード、16GB DDR5メモリを搭載し、通常価格299,800円（税抜）が10,000円オフの289,800円（税抜）で提供されるという。他にも全10商品がセール対象となっており、どれも送料無料という嬉しい特典がつく。

これらの特別価格で購入できる絶好の機会は、5月13日の0:00から23:59までの24時間限定で展開される。詳細は、セール特設ページで確認でき、各商品の詳細ページも閲覧可能だ。限られた時間での開催となるため、興味のある人は早めのチェックがおすすめだ。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。