RTX 5090搭載ゲーミングPCが13万円オフ、セブンアールジャパンが24時間限定セール

セブンアールジャパンは、5月26日に24時間限定で『2026/5/26 24時間限定セール』を実施する。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大で130,000円の割引となる。

セールは5月26日0:00から23:59までの期間に限定して行われ、主な対象商品には「ZEFT Z55XX」、「ZEFT R66V」、そして「ZEFT Z56BK」といったモデルが含まれる。特に注目すべきは「ZEFT Z55XX」で、通常価格1,299,800円（税抜）が特別価格1,169,800円（税抜）で提供される。このモデルは、Intel Core Ultra9-285プロセッサとGeForce RTX 5090の強力な組み合わせに64GBのメモリを搭載した高性能なゲーミングPCだ。

他にも、「ZEFT R66V」が通常399,800円（税抜）から375,800円（税抜）に値下げされる。このモデルはAMD Ryzen 7 9800X3DプロセッサとGeForce RTX 5070を搭載し、軽量なマイクロタワーケースが特徴となる。また、「ZEFT Z56BK」はIntel Core Ultra5-235プロセッサとGeForce RTX 5070 Tiを搭載し、通常429,800円（税抜）のところを388,800円（税抜）で購入可能だ。

これらのPCはそれぞれが送料無料で購入でき、セール特設ページで販売される。全10商品がセール対象であるため、パソコン購入を考えている人にとっては絶好の機会である。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。