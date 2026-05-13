RTX 5090／RTX 5070搭載PCが大幅値下げ、パソコンショップSEVENが5月15日限定セール

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、5月15日に24時間限定のセールを開催する。最新のゲーミングPCおよびデスクトップPCを最大114,000円引きで提供するという。

セールの目玉となる製品の一つ、「ZEFT Z55CC」は、ゲーマー向けに設計された高性能モデルだ。このPCは、Windows 11 Proを搭載し、intel Core Ultra9-285KプロセッサとGeForce RTX 5090という強力なコンビネーションを実現している。メモリは32GB DDR5で、広大な2000GBのSSDストレージを持つ。通常価格1,083,800円（税抜）のところ、なんと114,000円引きの969,800円（税抜）で手に入れることができる。

もう一つのおすすめは「ZEFT Z58Z」で、こちらはWindows 11 Home付きで、GeForce RTX 5060 Ti 16GBのグラフィックボードを備えている。32GBのメモリと1000GBのSSDを搭載し、通常価格が445,800円（税抜）のところ、46,000円値引きされ、399,800円（税抜）での提供となる。

「ZEFT Z56BM」も注目株で、こちらはWindows 11 Home、intel Core Ultra5-245KFプロセッサとGeForce RTX 5070を搭載している。価格は通常367,800円（税抜）のところ、28,000円引きの339,800円（税抜）だ。全商品送料無料で、購入はパソコンショップSEVENのウェブサイトから行うことができる。セール対象商品は合計10製品で、詳細は特設ページで確認可能だ。

最新のゲーム体験を実現するための理想的なPCを、ぜひこの機会に手に入れてほしい。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。