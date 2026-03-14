ZEFT R67Cをレビュー
取っ手付きで持ち運べる小型ゲーミングPCのスゴイ奴、RTX 5060 Ti搭載グラボが無理なく入っていい感じ
2026年03月14日 10時00分更新
少し前から、筆者はパソコンショップSEVENのBTO PCである「ZEFT R67C」をテストしている。CPUに「Ryzen 7 7700」、ビデオカードは「GeForce RTX 5060 Ti (8GB)」という組み合わせのゲーミングPCだ。
パソコンショップSEVEN製PCのおもしろいところは、OS（Windows 11）なしで提供されるモデルも存在することだ。Windows 11プリインストールモデルと比較し、現在3万800円程度安くなる。Windows 11の浮いているライセンスがあれば、OSなしモデルを選ぶのも手といえる。
しかしながら、前回はせっかくなのでPCゲーミング特化のLinuxディストリビューション「Bazzite」の導入してみるのも面白いのではないかと思い、その導入手順を解説した。
Bazziteは無料で利用できるため、初期導入費用を3万円以上も浮かせられる。OSの使い勝手はWindows 11と異なるが、安く上げるためにはOSの学習コストなどなにするものぞ、という人向けの選択である。
今回は前回カバーできなかったZEFT R67Cのハードウェアの基礎的な部分を、写真を中心にサクッと紹介する。
|ZEFT R67Cの主なスペック
|CPU
|AMD「Ryzen 7 7700」（8コア/16スレッド、最大5.3GHz）
|CPU
クーラー
|CPU付属空冷クーラー
|マザー
ボード
|ASRock「B850M-X WiFi R2.0」（AMD B850、Micro-ATX）
|メモリー
|16GB（16GB×1）、DDR5-5600
|ストレージ
|1TB M.2 SSD、PCIe 4.0
|ビデオ
カード
|GeForce RTX 5060 Ti、8GB GDDR7
|通信規格
|有線LAN（2.5GbE）、無線LAN（Wi-Fi 6E）、Bluetooth 5.2
|PC
ケース
|DeepCool「CH160 PLUS」（Micro-ATX、ミニタワー）
|電源
ユニット
|650W、80 PLUS BRONZE
|OS
|Windows 11 Home
|サイズ
|195（W）×290（D）×424.5（H）mm
|直販価格
|31万6580円
取っ手付きで運べるコンパクトなMicro-ATXのミニタワー
ZEFT R67Cはサイズ195（W）×290（D）×424.5（H）mmのミニタワーモデルで、ゲーミングPCの中ではかなりコンパクト部類だ。PCケースはDeepCoolの「CH160 PLUS」を採用し、天面の取っ手で持ち運びも容易である。