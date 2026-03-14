少し前から、筆者はパソコンショップSEVENのBTO PCである「ZEFT R67C」をテストしている。CPUに「Ryzen 7 7700」、ビデオカードは「GeForce RTX 5060 Ti (8GB)」という組み合わせのゲーミングPCだ。



パソコンショップSEVEN製PCのおもしろいところは、OS（Windows 11）なしで提供されるモデルも存在することだ。Windows 11プリインストールモデルと比較し、現在3万800円程度安くなる。Windows 11の浮いているライセンスがあれば、OSなしモデルを選ぶのも手といえる。

しかしながら、前回はせっかくなのでPCゲーミング特化のLinuxディストリビューション「Bazzite」の導入してみるのも面白いのではないかと思い、その導入手順を解説した。



Bazziteは無料で利用できるため、初期導入費用を3万円以上も浮かせられる。OSの使い勝手はWindows 11と異なるが、安く上げるためにはOSの学習コストなどなにするものぞ、という人向けの選択である。

今回は前回カバーできなかったZEFT R67Cのハードウェアの基礎的な部分を、写真を中心にサクッと紹介する。

ZEFT R67Cの主なスペック CPU AMD「Ryzen 7 7700」（8コア/16スレッド、最大5.3GHz） CPU

クーラー CPU付属空冷クーラー マザー

ボード ASRock「B850M-X WiFi R2.0」（AMD B850、Micro-ATX） メモリー 16GB（16GB×1）、DDR5-5600 ストレージ 1TB M.2 SSD、PCIe 4.0 ビデオ

カード GeForce RTX 5060 Ti、8GB GDDR7 通信規格 有線LAN（2.5GbE）、無線LAN（Wi-Fi 6E）、Bluetooth 5.2 PC

ケース DeepCool「CH160 PLUS」（Micro-ATX、ミニタワー） 電源

ユニット 650W、80 PLUS BRONZE OS Windows 11 Home サイズ 195（W）×290（D）×424.5（H）mm 直販価格 31万6580円

取っ手付きで運べるコンパクトなMicro-ATXのミニタワー

ZEFT R67Cはサイズ195（W）×290（D）×424.5（H）mmのミニタワーモデルで、ゲーミングPCの中ではかなりコンパクト部類だ。PCケースはDeepCoolの「CH160 PLUS」を採用し、天面の取っ手で持ち運びも容易である。