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ZEFT R67Cをレビュー

取っ手付きで持ち運べる小型ゲーミングPCのスゴイ奴、RTX 5060 Ti搭載グラボが無理なく入っていい感じ

2026年03月14日 10時00分更新

文● 加藤勝明（KTU）　編集●ジサトライッペイ／ASCII

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ZEFT R67C

パソコンショップSEVENの小型ゲーミングPC「ZEFT R67C」

　少し前から、筆者はパソコンショップSEVENのBTO PCである「ZEFT R67C」をテストしている。CPUに「Ryzen 7 7700」、ビデオカードは「GeForce RTX 5060 Ti (8GB)」という組み合わせのゲーミングPCだ。

　パソコンショップSEVEN製PCのおもしろいところは、OS（Windows 11）なしで提供されるモデルも存在することだ。Windows 11プリインストールモデルと比較し、現在3万800円程度安くなる。Windows 11の浮いているライセンスがあれば、OSなしモデルを選ぶのも手といえる。

ZEFT R67C

3月初旬時点において、ZEFT R67Cは期間限定の値下げ中だったが、本稿では標準価格を掲載している。すなわち、OSありモデルは31万6580円で、OSなしモデルは28万5780円となり、その差額は3万800円と案外大きい

　しかしながら、前回はせっかくなのでPCゲーミング特化のLinuxディストリビューション「Bazzite」の導入してみるのも面白いのではないかと思い、その導入手順を解説した。

　Bazziteは無料で利用できるため、初期導入費用を3万円以上も浮かせられる。OSの使い勝手はWindows 11と異なるが、安く上げるためにはOSの学習コストなどなにするものぞ、という人向けの選択である。

　今回は前回カバーできなかったZEFT R67Cのハードウェアの基礎的な部分を、写真を中心にサクッと紹介する。

ZEFT R67Cの主なスペック
CPU AMD「Ryzen 7 7700」（8コア/16スレッド、最大5.3GHz）
CPU
クーラー		 CPU付属空冷クーラー
マザー
ボード		 ASRock「B850M-X WiFi R2.0」（AMD B850、Micro-ATX）
メモリー 16GB（16GB×1）、DDR5-5600
ストレージ 1TB M.2 SSD、PCIe 4.0
ビデオ
カード		 GeForce RTX 5060 Ti、8GB GDDR7
通信規格 有線LAN（2.5GbE）、無線LAN（Wi-Fi 6E）、Bluetooth 5.2
PC
ケース		 DeepCool「CH160 PLUS」（Micro-ATX、ミニタワー）
電源
ユニット		 650W、80 PLUS BRONZE
OS Windows 11 Home
サイズ 195（W）×290（D）×424.5（H）mm
直販価格 31万6580円

取っ手付きで運べるコンパクトなMicro-ATXのミニタワー

　ZEFT R67Cはサイズ195（W）×290（D）×424.5（H）mmのミニタワーモデルで、ゲーミングPCの中ではかなりコンパクト部類だ。PCケースはDeepCoolの「CH160 PLUS」を採用し、天面の取っ手で持ち運びも容易である。

ZEFT R67C

ZEFT R67Cの内部。Micro-ATXマザーを使用して高さを抑えているため、ビデオカードがPCケースの底面近くに固定されている。電源ユニットはフロント裏に配置するスタイル。電源スイッチやフロントUSBポートは左側面にあるので、こちらを正面にして設置してもいい

ZEFT R67C

右側面のパネルを外した状態。電源ユニットのケーブルはきれいにまとめられ、電源ユニットの陰に巧みに隠されている。このあたりの処理はさすがプロの仕事だ

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