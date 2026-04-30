ゲーミングPCセール開催中｜RTX 5080/5070 Ti搭載モデルが大幅値引き【5/4限定】

セブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENにて5月4日限定で驚異的な割引を実施する『2026/5/4 24時間限定セール』を開催する。セールの商品には、最新のゲーミングPCとデスクトップPCが含まれ、割引額は最大で87,000円に達する。
セールの目玉は、圧倒的なパフォーマンスを誇る【ZEFT Z55EL】だ。搭載されるのは、intel Core Ultra7-265KFのプロセッサやGeForce RTX 5070 Tiのグラフィックボード、そして128GBのDDR5メモリである。デザイン性も高く、ケースはスタイリッシュなNZXT H9 FLOW RGB ホワイトを採用している。このハイスペックなPCが通常786,800円のところ、87,000円オフの699,800円（税抜）で購入可能だ。
また、ミドルレンジでは【ZEFT R67R】が注目だ。このモデルは、AMD Ryzen 9 9900X3DプロセッサとGeForce RTX 5060 Ti 16GBグラフィックボードを搭載しており、通常449,800円のところ、50,000円オフの399,800円（税抜）で手に入る。ミドルタワーケースでコンパクトながらも高い性能を誇る。
高スペックPCを求めるユーザーには、【ZEFT R68Y】がおすすめだ。AMD Ryzen 7 9850X3DやGeForce RTX 5080を搭載したこのモデルは、プロユースにも応えられる仕様で、通常なら634,800円だが、セール価格は569,800円（税抜）となる。ビジュアルも高級感を持たせるため、be quiet！ SILENT BASE 802 Blackを使用している。
その他にも、全10商品がセール対象となっており、特設ページで詳細な情報が確認できる。すべての商品が送料無料で提供され、即日完売の可能性も高いため、興味のある人は早めにアクセスしておくと良いだろう。
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